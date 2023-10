JOVD Groningen wil reclamebelasting van tafel: ‘Totale betutteling door college’

De belasting die de gemeente Groningen vanaf 1 januari gaat heffen op reclame in de openbare ruimte moet hoe dan ook van tafel. Daarvoor pleit de Groningse afdeling van de JOVD, de aan de VVD gelieerde jongerenorganisatie. De jonge liberalen noemen de belasting een ’totale betutteling’ van ondernemers door het gemeentebestuur.

“In tijden van onbetaalbare grondstofprijzen, energieprijzen en personeelskosten denkt het college er nog een schepje bovenop te kunnen doen”, stelt Koen Balkema, voorzitter van de Groninger JOVD. “Groningen moet haar ondernemers steunen en koesteren in deze moeilijke tijden.”

Het gemeentebestuur liet eerder deze maand weten dat de belasting er moet komen, omdat reclame een overheersende uitstraling heeft en belastend is voor de openbare ruimte. De reclamebelasting moet daarom bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid reclame-uitingen in de gemeente. “Kul van de bovenste plank”, aldus Balkema: “Als het de gemeente oprecht te doen is om de ‘verrommeling’ in

de openbare ruimte tegen te gaan, waarom doen ze dit dan niet in samenwerking met de ondernemers.”