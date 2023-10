Jeugdsynagoge Folkingedwarsstraat gekraakt

Foto via Google Maps - Streetview

De voormalige jeugdsynagoge in de Folkingedwarsstraat in Groningen is gekraakt. De krakers willen de sloop ervan voorkomen, en de publieke functie als sociaal centrum en cultuurhistorisch erfgoed behouden.

Het gebied rond de Folkingestraat was vroeger dé Joodse buurt van de stad Groningen. Door de plannen van de gemeente om de voormalige jeugdsynagoge te slopen en er luxe appartementen te bouwen, zal dit deel van de geschiedenis van de stad in de vergetelheid raken, vrezen de krakers, Het gebouw deed niet alleen dienst als synagoge, maar ook als jeugdcentrum en Joodse school. Tijdens de oorlog werd het overgrote deel van de Joodse Groningers gedeporteerd en door de Nazi’s in vermoord. In 1945 telde de Joodse gemeenschap in Groningen nog maar 239 leden. De grote synagoge aan de

Folkingestraat werd verkocht en de jeugdsynagoge zou de volgende decennia dienst doen als ‘gewone’ synagoge. In 1981 nam de Joodse gemeenschap de grote synagoge weer in gebruik. De jeugdsynagoge werd verbouwd en kreeg een publieke functie als buurt-en sportcentrum.

De krakers roepen de gemeente op om te bewijzen dat ze echt geeft om de cultuur en geschiedenis van Groningen door een streep te zetten door haar plannen.