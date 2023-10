“Jammer dat Stieneke niet hoger op de CU-lijst staat, belangrijk dat Noorden vertegenwoordigd is”

Jelmer van der Veen van de fractie van de ChristenUnie in Stadskanaal vindt het jammer dat het dit weekend niet gelukt is om Stieneke van der Graaf uit Groningen hoger op de kandidatenlijst van de ChristenUnie te krijgen. Van der Veen overweegt om wellicht nog een actie op touw te gaan zetten.

Op de conceptkandidatenlijst was Van der Graaf door de partij op de negende plaats gezet. In de aanloop naar het congres, dat zaterdag in Zwolle werd gehouden, stelden bijna 550 leden voor om Van der Graaf hoger op de lijst te zetten, op plaats vijf. Daar bleek echter geen meerderheid voor te zijn. Van de leden stemden 332 voor, 557 tegen en 32 brachten geen stem uit.

“Helaas viel het de verkeerde kant op”

“Wat we nu gaan doen is het even laten rusten”, vertelt Van der Veen. “Wellicht dat ik komende week in gesprek ga met partijleden of we misschien toch nog een actie op kunnen starten om Stieneke hoger op de lijst te krijgen. Maar dat is nu nog onbekend.” De politicus denkt ook dat wanneer er meer tijd was geweest, dat het amendement zaterdag meer kans had gekregen: “Er was een hele korte aanloopperiode. In een aantal dagen tijd is het gelukt om er bijna zeshonderd mensen achter te krijgen. Helaas viel het gisteren de verkeerde kant op. Niet iedereen kon aanwezig zijn om een stem uit te brengen. Dat verklaart ook waarom er minder stemmen voor waren, dan het uiteindelijke aantal mensen dat het amendement had ingediend.”

“In de toespraak van de lijsttrekker werd Groningen niet één keer genoemd”

Van der Veen noemt het belangrijk dat Van der Graaf hoog op de lijst komt. “Wij willen graag dat het Noorden goed vertegenwoordigd is in Den Haag. Daarnaast heeft Van der Graaf veel ervaring, en heeft ze ook een brede achterban. Het Noorden een gezicht geven is belangrijk. Ik vind dat die boodschap niet landt binnen het partijbestuur. In de toespraak van Mirjam Bikker (lijsttrekker, red.) werd gisteren ook met geen woord gerept over Groningen. Ik vind dat raar. Een amendement dat door zeshonderd mensen wordt gesteund. Een weekend waarin de gaskraan dicht wordt gedraaid. En je noemt niet één keer Groningen.”

“Op dit moment laten we het even rusten”

Op de vraag of een eventuele actie zin heeft, omdat mensen straks in november zelf ook de mogelijkheid hebben om een hokje rood te mogen maken, zegt Van der Veen: “Wat we zien is dat Van der Graaf een brede achterban heeft. Niet alleen in het Noorden maar ook in Twente, Limburg en Zeeland. Door een campagne op te gaan zetten, kunnen we wellicht het voor elkaar gaan krijgen, dat die voorkeurszetel ook echt in het vizier komt. Maar of dat opgezet gaat worden, daar gaan we later deze week over zitten. Op dit moment laten we het even rusten.”