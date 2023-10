Jahir Scoop nieuw raadslid voor PvdA

datum: 20220116 / Vismarkt Groningen Leden van de PVDA fractie in Groningen

De 32-jarige Jahir Scoop wordt deze woensdag geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. Hij neemt plaats op de vrijgekomen zetel na het vertrek van Els van der Weele.

Scoop werd geboren op Curaçao en woont sinds 2003 in Groningen. Sinds april dit jaar was hij woordvoerder voor de PvdA. “Mijn portefeuilles liggen in het sociaal domein,” aldus het kersverse raadslid. “Gezondheid, zorg, welzijn en diversiteit. Onderwerpen die zowel inhoudelijk als gevoelsmatig dicht bij mij liggen.”

Scoop is opvolger van Els van der Weele, die in augustus afscheid nam omdat ze meer tijd voor haar gezin wilde.