Ja-ja stickers tegen papierverspilling

Elke Groninger die vanaf 20 oktober geen ja-ja sticker op de deur heeft zal geen reclamefolders meer ontvangen door de brievenbus. De gemeente Groningen heeft deze nieuwe maatregel ingevoerd om papierverspilling tegen te gaan.

Een paar jaar geleden werd de Nee-nee en de Ja-nee sticker al geïntroduceerd. Hierbij was de standaard dat er wel folders in de brievenbus gegooid mochten worden als er geen sticker op de bus geplakt was, nu is dat dus andersom.

René Nijenbrinks, directeur van folderverspreider Santibri-Axender, is minder blij met deze verandering. ”Wat wij zien bij andere gemeentes in Nederland die ook deze verandering hebben doorgevoerd is dat er 40 tot 60 procent minder folders uitgedeeld kunnen worden. Dit heeft voor ons als bedrijf allerlei effecten”. Nijenbrinks heeft daarom besloten om eigen stickers uit te delen, zodat het een makkelijke stap wordt om zo’n sticker op de brievenbus te plakken.

De gemeente Groningen deelt ook stickers uit, alleen zien deze er een stukje anders uit. ”Wij vinden onze sticker iets duidelijker, hij sluit namelijk meer aan op de stickers die we al eerder hadden. Maar allebei de stickers zijn geldig.” aldus Frans Visser van de gemeente.

Informatie over waar je stickers kan ophalen kun je vinden op de site van de gemeente.