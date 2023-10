“Inzet geluidspalen op Diepenring om overlast te beteugelen gaat averechts werken”

foto: Rick van der Velde

Het inzetten van geluidspalen om de overlast op de Diepenring aan te pakken gaat averechts werken. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer, die tegelijkertijd erkend dat er wel een probleem is.

Broeksma reageert daarmee op vragen van de VVD-fractie. Raadslid Rik Heiner: “Bewoners aan de Diepenring hebben veel last van geluidsoverlast, veroorzaakt door optrekkende en te hard rijdende automobilisten. Het gaat onder andere om de Wilhelminakade, Noorderhaven en Turfsingel. In Rotterdam hebben ze geluidsflitspalen ingezet om dit probleem, dat daar ook speelde, aan te pakken. Kan dat hier ook gebruikt worden om te handhaven?”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Is een geluidsflitspaal de oplossing?”

Voor de wethouder kan reageren wil raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks een opmerking maken: “Ook wij herkennen dit probleem. De VVD komt met hele terechte vragen. Maar wij vragen ons af of zo’n geluidsflitspaal de oplossing is. Is het niet beter om te gaan onderzoeken hoe we dit het beste kunnen oplossen? Waarom deze oplossing?” Heiner: “Je kunt er ook 24 uur per dag een agent neerzetten met een dB-meter, maar dat gaat veel meer geld kosten dan zo’n paal. Dit lijkt ons een hele efficiënte manier.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Is een gewone flitspaal niet toereikend?”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Op de Kraneweg hebben afgelopen week ook twee nare ongelukken plaatsgevonden, waarbij twee fietsers gewond zijn geraakt, vermoedelijk door toedoen van snelheidsmaniakken. Is een gewone flitspaal niet toereikend om overtreders een bon te geven?” Heiner: “Het is belangrijk om snelheid en geluid uit elkaar te halen. We hebben het bij deze situatie ook over mensen die een knalpijp onder hun voertuig hebben geplaatst. Je hoeft niet hard te rijden om dan toch veel overlast te veroorzaken.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Klachten zijn bij ons bekend”

Wethouder Broeksma is helder: “De klachten over geluidsoverlast zijn ook bij ons bekend. Iedere klacht die binnenkomt, sturen wij door naar de politie. Met de politie is er ook nauw contact over deze casus. Eens in de zes weken worden er steekproeven op basis van geluid gehouden op de Diepenring. Bij zulke steekproeven worden automobilisten of motorrijders naar een RDW keuringsstation begeleid, waar een grondige controle plaatsvindt. Als er op dat moment overtredingen plaatsvinden moet een voertuig opnieuw gekeurd worden en er volgt een bekeuring.”

“Blijf klachten doorgeven”

Broeksma komt ook met een oproep: “Als het aantal klachten toeneemt, gaan we de controles intensiveren. Daarom is het heel belangrijk om klachten door te blijven geven. Dat is echt belangrijk.” De wethouder denkt echter dat het VVD-idee niet de oplossing is: “In Rotterdam is men bezig met een pilot. De geluidspaal, die daar is te vinden, die deelt geen boetes uit. Het is onderdeel van een bewustwordingscampagne. Je kunt dat vergelijken met de smiley-displays. Dat zorgt voor beter gedrag, maar kan ook averechts werken. Het risico is dat mensen dan de grenzen opzoeken. Als je bij zo’n geluidspaal bewust de grenzen opzoekt, dan zal dat betekenen dat de overlast alleen maar verder gaat toenemen. Wel gaan we contact opnemen met Rotterdam om te vragen wat ze daar precies doen.”

Rik Heiner (VVD): “Wij kunnen toch direct boetes uitdelen?”

Heiner: “In Rotterdam is inderdaad sprake van een traject, waarbij er begonnen is met een smiley-bord, maar waarbij men uiteindelijk wel wil gaan verbaliseren. Wij kunnen toch die stap overslaan? Dat we direct overgaan op boetes? En de oproep, dat mensen meldingen door moeten blijven geven, die snap ik, maar er is nu al heel veel overlast. Het moet niet zo zijn dat mensen de hele dag achter hun computer moeten gaan zitten om meldingen door te geven.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Kunnen we de zero-emissiezone ook uitbreiden tot aan de Diepenring?”

Leemhuis: “Het beeld dat meneer Heiner schetst, dat klopt. Iedere keer als ik daar ben, dan hoor ik geluid. Kunnen we dit misschien ook in een bredere context behandelen? We hebben twee jaar geleden het initiatiefvoorstel Diepenring aangenomen, zodat we kunnen gaan kijken naar inrichting en andere maatregelen?” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “In 2025 wordt de zero-emissiezone actief. Kunnen we dat ook uitbreiden tot aan de Diepenring? Zodat we de geluidsoverlast van verbrandingsmotoren omlaag kunnen brengen?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We gaan contact zoeken met Rotterdam”

Broeksma: “Om in te kunnen grijpen hebben we klachten nodig. Dus dat is echt heel belangrijk. Wat betreft de geluidspalen gaan we contact zoeken met Rotterdam, om uit te zoeken wat ze daar precies doen, en hoe dat in zijn werk gaat. De opmerking van meneer Leemhuis: de Diepenring als verdeelring gaat verdwijnen. Maar dat duurt nog een tijdje. Daarom is het verstandig om te kijken naar mogelijkheden tot die tijd. De zero-emissiezone gaat niet werken, want dat gaat over logistiek. Dat gaat niet over elk voertuig.”