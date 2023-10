Inzamelingsactie voor Oekraïne zaterdag in Haren en Stad

Foto: Willemijn Kemp

In Haren en in de stad vindt zaterdag een inzamelingsactie plaats voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Op twee locaties zijn hulpgoederen welkom.

“De oorlog in Oekraïne is nog in volle gang”, laat de Sociale Brigade weten. “Nog steeds zijn er veel mensen die door de oorlog op straat komen te staan of gewond raken. Er is een tekort aan veel spullen, waardoor het leven moeilijk en soms onmogelijk is.” Zo is er behoefte aan verzorgingsproducten, zoals shampoo, tandpasta, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal. Maar ook levensmiddelen als droge pasta, rijst, suiker, meel, havermout en ingeblikte groente en fruit. En er is behoefte aan powerbanks, zaklampen, batterijen en kaarsen.

In Oekraïne gaat de oorlog onverminderd door. De herfst is gearriveerd en de winter staat voor de deur. De verwachting is dat daarmee ook de tactiek gaat veranderen, waarbij Rusland vooral zal proberen om de energievoorziening in het land te beschadigen. Een methode die ook vorig jaar werd toegepast. “Om het in de kou zo goed mogelijk vol te houden is er ook behoefte aan warme en goede kleding. Ook dit kan ingeleverd worden bij de inzamelpunten.”

In Haren kunnen spullen van 13.00 tot 17.00 uur gebracht worden naar de Irenelaan 1. In Groningen gaat het om de locatie Stavangerweg 31. Meer informatie over de Sociale Brigade vind je op deze website.