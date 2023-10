Intimidatie, potloodventers, stront in de kelder en tientallen gestolen fietsen; bewoners studiocomplex Oostersingel zijn het zat

Foto via Google Maps - Streetview

Gestolen fietsen, bedreigingen, potloodventers en daklozen. De ruim 250 inwoners van een studiocomplex aan de Oostersingel hebben er al maanden last van, maar verhuurder Holland2Stay komt maar niet met een oplossing.

“Meerdere keren per week zitten er daklozen in onze fietskelder, want de hele zwerversvereniging weet inmiddels dat onze deuren stuk zijn”, vertelt één van de bewoners van het studiocomplex, waar voornamelijk studenten wonen. “De laatste maanden zijn er een stuk of dertien fietsen gestolen, denk ik. Maar het grootste probleem is het onveilige gevoel.”

Dat merkt ook Ibrahim A’mema, beter bekend als Ibo, voornamelijk bij zijn vrouwelijke flatgenoten. Hij heeft de problemen van zijn medebewoners op zich genomen. “Een kapotte deur kan altijd, maar dit duurt nu al sinds 6 maart”, vertelt Ibo. “En de gevolgen zijn groot. Inmiddels is er voor honderden euro’s aan fietsen gestolen en het is een hangplek geworden voor zwervers. We vinden soms uitwerpselen van hen tussen de fietsen. De voorbeelden zijn oneindig.”

Maar de intimidatie door de ongevraagde gasten is het ergste, aldus Ibo: “Meiden durven de kelder soms niet meer in. Een van de vrouwen in het complex is zelf een keer achtervolgd door een masturberende man.”

De klachtenstroom blijft aanhouden. Ook bij verhuurder Holland2Stay wordt regelmatig geklaagd en gevraagd om een oplossing. Maar volgens de eerdergenoemde bewoner gebeurt er al maanden niets: “Onze beheerder zegt dat ze het niet kunnen oplossen, want ze moeten toestemming hebben van de eigenaar voordat ze nieuwe deuren kunnen monteren. Maar dit duurt inmiddels een half jaar.”

‘Huismeester stond ineens in de woonkamer’

Klachten komen niet alleen binnen bij het kantoor van Holland2Stay in Stad. Het complex aan de Oostersingel heeft ook een huismeester. En ook over deze persoon zijn Ibo en andere bewoners niet mals: “De huismeester komt ongevraagd studio’s binnen. Hij heeft een sleutel van alle kamers die hij kan gebruiken als er iets gerepareerd moet worden. Maar ook als iemand afval buiten heeft gezet, staat de huismeester soms zomaar in je kamer. Dat gebeurt ook bij vrouwen in het gebouw. Het zal je maar net gebeuren als je aan het omkleden bent.”

Daarnaast klagen bewoners over de houding van de huismeester als er wel problemen zijn. Ibo: “Hij is soms asociaal. Niet alleen tegen bewoners, maar bijvoorbeeld ook tegen bezorgers of parkeerders bij het pand. Maar vooral laks. Toen mijn oven een keer lek was en er stroom op het water stond, beschuldigde hij mijn buurjongen van drugsgebruik toen hij klaagde nadat hij een schok kreeg. Een later ingeschakelde elektricien meldde echter dat de situatie levensgevaarlijk was.”

En ook Holland2Stay zelf is ook laks als over de huismeester wordt geklaagd, aldus Ibo: “Al jaren zeggen dat ze het gaan overleggen met hem, maar de problemen blijven zich voordoen. Daardoor ontstaat een gebrek aan geloofwaardigheid.”

‘Alsof je praat met ChatGPT’

Inmiddels hebben 60 van de 240 bewoners hun naam gezet onder een collectief schrijven aan Holland2Stay over de problemen. Maar Ibo stelt wel te weten welke standaardreactie er volgt. “Het is alsof je praat met ChatGPT.”

Ook OOG legde de klachten van de bewoners voor aan Holland2Stay. Die laat weten:

Wij streven met Holland2Stay het volgende motto na: ‘Living better, together’. Wij staan met andere woorden in voor optimaal woongenot en een prettige leefomgeving.

Op het moment dat een huurder een klacht ervaart in het gehuurde, zullen wij er alles aan doen om deze klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

Wij zullen inhoudelijk en adequaat reageren op het collectief schrijven wat we ontvangen hebben van de huurders van het complex Oostersingel.

‘Het maakt niet uit hoe: dit moet worden gefikst’

De reactie van zijn huurbaas zorgt voor weinig optimisme bij Ibo. Er is meer nodig om de problemen bij Holland2Stay aan te pakken: “We willen echt een switch in de organisatie. Zodat we ons gehoord voelen, serieus worden genomen. Dat kan op heel veel manieren. We zaten zelf te denken aan een soort van Forum of zo, waar zowel huurders als Holland2Stay kunnen zien welke klachten er zijn en hoe het staat met de oplossing. Maar echt elk signaal van verbetering is welkom. Het maakt niet uit hoe: dit moet worden gefikst. Dit is niet te houden.”

Voorlopig lijken de problemen alleen maar erger te worden, besluit Ibo: “Sinds kort is ook onze voordeur kapot. Ik kreeg toevallig net te horen dat er vannacht een zwerver beneden rondliep en schreeuwde dat hij ramen van de studio’s in ging slaan. De situatie wordt met de dag grimmiger.”