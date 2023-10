Inspectie concludeert: 45 RUG-masters onterecht verstrekt

Het gebouw van de AOG School of Management aan de Radesingel - Foto via Google Maps Streetview

De Rijksuniversiteit Groningen heeft onterecht 45 mastergraden verstrekt aan studenten. Tot die conclusie komt de onderwijsinspectie in een rapport rond de Stichting Academische Opleidingen Groningen. De minister kan daarom een boete gaan opleggen aan de universiteit.

De onderwijsinspectie bracht dinsdag een rapport uit over de kwestie. Hoewel de Stichting Academische Opleidingen Groningen (AOG) een dochteronderneming of stichting is van de RUG (en het bestuur ervan wordt aangesteld door de directie van de RUG) heeft deze stichting geen bevoegdheid om graden en titels te verstrekken. Een jaar geleden besloot de inspectie een onderzoek te starten na een melding.

Het stichtingsbestuur stelde toen dat het nooit titels heeft verstrekt, maar na graafwerk van de inspectie bleek dat wel het geval. Tot september 2017 werden diploma’s verstrekt met de titel ‘Master of Business Administration’, waarop expliciet vermeld stond dat gediplomeerden namens de RUG de titel mochten dragen. Dergelijke titels zijn wettelijk beschermd en de stichting had dit niet mogen doen.

De inspectie vroeg AOG vervolgens om de zaak te rectificeren. AOG mag sinds 2017 wel hbo-titels verstrekken, door een samenwerking met een geaccrediteerde instelling. AOG besloot daarom om de diploma’s, met terugwerkende kracht, op naam van de geaccrediteerde instantie terug te dateren naar de periode voordat de instelling wel titels mocht uitschrijven via AOG. Dat leverde de stichting een tweede tik op de vingers op. Volgens de inspectie zijn de 45 studenten met een verkeerd diploma inmiddels wel ingelicht dat zij geen titel mogen voeren op basis van hun diploma.

Het is nog niet duidelijk of de kous daarmee af is voor de AOG en de RUG. Demissionair minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf zou over kunnen gaan tot een boeteoplegging. Afgelopen zomer deed Dijkgraaf dat al meermaals naar verschillende private onderwijsinstellingen, ook toen vanwege onterechte diploma’s voor cursussen.