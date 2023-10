“Ineens zag ik een grote vuurzee in de winkel, en ik dacht, die fiets moet naar buiten”

Foto: 112 Groningen

De schrik zit er nog goed in bij de eigenaar van Clothing store vintage KROY aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Vrijdagmiddag brak er in de winkel brand uit.

“De winkel is op dit moment dicht, en zal de komende dagen ook gesloten blijven”, vertelt de eigenaar. “Ik weet op dit moment ook nog niet zo goed waar ik aan toe ben. Gistermiddag kwam een schade-expert langs. Die vertelde dat waarschijnlijk alle kleding in de winkel waardeloos is geworden. Ik denk dat alles weg kan. De brand is geblust met een bluspoeder, waar bepaalde stoffen inzitten die kleding aantast. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik alles nog moet laten bezinken. Er is veel gebeurd de afgelopen 24 uur.”

“Ik kwam in de winkel, en ik zag een grote vuurzee”

De melding van een winkelbrand kwam vrijdagmiddag rond 16.20 uur bij de hulpdiensten binnen. “Ik had net een paar klanten geholpen. Nadat ze waren vertrokken was ik even naar achteren gelopen, naar het keukentje. En ik kom terug, en ik zie een grote vuurzee. Ik hoorde ook harde knallen. Ik dacht hoe kan dit? Hoe kan zich dit zo snel uitbreiden? Er liggen geen brandbare vloeistoffen in de winkel opgeslagen, alleen maar kleding. Al snel zag ik dat mijn elektrische fiets in lichterlaaie stond. De knallen werden waarschijnlijk veroorzaakt door de accu.”

“Het lukte mij om de fiets naar buiten te slepen”

“Sinds jaar en dag heb ik deze fiets in de winkel staan, aan de lader. Mijn eerste gedachte was, ik moet gaan blussen. En die fiets moet naar buiten. Boven mijn winkel wonen twee studenten, waarvan ik niet wist of ze aanwezig waren. Het lukte mij om met behulp van een deken de fiets naar buiten te slepen. Ondertussen was er in de winkel veel rook komen te staan, en was ook de verlichting uitgevallen. Ik ben naar binnen gegaan om de brandblusser te pakken. Daarmee heb ik het vuur grotendeels kunnen blussen.”

“Ik wilde steeds de winkel weer in lopen”

De brandweer was daarna snel aanwezig om de situatie volledig onder controle te brengen. “Ik wilde de hele tijd weer naar binnen lopen, mijn winkel in. Ik was echt in shock. Op een gegeven moment heeft een agent mij bij de arm genomen, en ambulancemedewerkers hebben mij gecontroleerd. Terwijl de hulpverleners met mij bezig waren, kwamen er allemaal voorbijgangers en omstanders vragen wat er aan de hand was, en wat er gebeurd was. Mensen waren heel betrokken. Het is ook de reden waarom ik zo van Groningen houd, omdat mensen zo aardig zijn.”

“Niet verzekerd”

Hoe het nu verder moet is onzeker. “Ik ben niet verzekerd. Sinds 1995 heb ik mijn winkel in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Ik verkoop kleding die ik zelf selecteer, waarmee ik de afgelopen decennia naam heb gemaakt in de regio. Ik ben een ondernemer, en daar hoort ook bij dat je risico’s neemt. Door de gestegen energie- en loonkosten heb ik er voor gekozen om mij een tijdlang niet te verzekeren. Dus hoe het nu verder gaat is onbekend. Alle hulp is welkom, alleen weet ik nog niet welke hulp.”