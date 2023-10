Indie-rockband Undertow: “Gepassioneerde hobbymuzikanten met grote ambities”

Foto: UndertowOfficial.nl

Je hebt ze al eens kunnen horen op OOG als stadsplaat en nu brengen ze hun tweede nummer ‘Losing Gold’ uit. De band is opgericht in september 2022 en bestaat uit ervaren muzikanten.

Artistieke vrijheid, niet mainstream en je vooral niet aan willen passen. Zo omschrijft de indie-rock band Undertow zichzelf. De inspiratie voor de muziek halen ze uit persoonlijke ervaringen en dingen die hen raken. De single ‘Losing Gold’ gaat over het begin van een liefdesrelatie die zich voornamelijk afspeelt op bekende plekken in Groningen, zoals de Noorderhaven en het Noorderplantsoen.

Onderstroom

Undertow betekent onderstroom en dat kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, volgens bandlid Dirk: ‘Vaak zit er een onderstroom in gesprekken, in processen en in muziek misschien ook wel. Het woord undertow kwam terug in twee covers die wij speelden. Toen dacht ik, dat is een gek woord en ik heb het opgezocht.’

Voor de bandleden gaat het niet per se om de grote optredens, maar juist om het plezier van het repeteren. Vanuit die passie willen ze groeien en beter worden. De muziek die ze maken, willen ze zo puur mogelijk houden, want een glad geluid is niet waar de heren van houden. De muziek komt uit het hart, volgens beide bandleden die zich voorbereiden op hun liveoptreden. ‘Zo proberen we te spelen en ik hoop dat het ook zo overkomt.’

Meer informatie over de band Undertow is te vinden op de website undertowofficial.nl. Dirk en Rudmer waren te gast in de OOG Ochtendshow voor een interview, waarna ze het nummer ‘Losing Gold’ live speelden.