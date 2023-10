In de hangmat actie voeren voor een hogere bijstandsuitkering

Onder het motto ‘Wij chillen in een hangmat, maar mensen in de bijstand niet’, werd vrijdag actie gevoerd voor een hogere bijstandsuitkering. Dat gebeurde door DWARS en de Jonge Socialisten, de jongerenafdelingen van GroenLinks en de PvdA.

De aanleiding was een uitspraak van VVD lijsttrekker Dilan Yeşilgöz die dacht dat een bijstandsuitkering 1800 euro was, terwijl dat in werkelijkheid 1200 euro is. Die uitspraak deed ze in het programma College Toer.

Volgens de jongeren is die uitspraak tekenend hoe sommige politieke partijen kijken naar de bijstand. Zij zeggen dat de werkelijkheid is dat mensen in de bijstand niet of nauwelijks kunnen rondkomen.

Wat betreft DWARS en de JS mag de uitkering dan ook naar 1800 euro, wat Yeşilgöz dus als hoogte in haar hoofd had.