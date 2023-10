Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De ijshockeyers van GIJS Repro hebben zaterdagavond in Friesland met 5-2 verloren van Capitals Leeuwarden.

De Groningers openden nog wel de score via Joop Uchtman. Maar daarna nam Capitals het heft in handen en liep uit naar 3-1.Thomas Krukovski maakte er nog in de eerste periode 3-2 van. In de tweede en derde periode scoorden de Friezen nog een keer.

Door de winst blijft Capitals de ongeslagen koploper in de eredivisie. GIJS staat negende met één punt uit vier wedstrijden.