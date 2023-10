Humanitas wil minder formulieren en administratieve rompslomp

Humanitas wil af de enorme hoeveelheid formulieren en administratieve rompslomp voor mensen met een laag inkomen.

22 November kiest Nederland een nieuwe Tweede kamer. Een belangrijk thema bij de verkiezingen, misschien wel HET thema, lijkt: bestaanszekerheid. “Bestaanszekerheid betekent waar kan ik wonen en is het betaalbaar, is er werk , is het veilig.” zegt, Harke Groenveld van Humanitas. Hij verwacht niet veel van het nieuw te vormen kabinet. “De politiek schrijft van alles neer in een nota maar dan moet het ook nog uitgevoerd worden.”

Mensen die Humanitas begeleidt moeten soms vaak en veel formulieren invullen. “Het kan veel simpeler bij. Iemand die werk met een bijstandsuitkering heeft soms wel tot twaalf inkomstenbronnen als arbeidstoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, inkomenstoeslag het is niet meer bij te houden. Dat moet veel simpeler met een of twee formulieren, daar staan dan alle gegevens op.” zegt Groenveld.