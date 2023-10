Hortus Haren maakt zich klaar voor de herfst

In de Hortus in Haren zijn de tuinmannen druk bezig om de botanische tuin voor te bereiden op de herfst.

Want volgens de tuinmannen van de Hortus is de tuin ook in het najaar zeker een bezoekje waard. “De herfstbloeiers geven de laatste kleur aan de herfst”, aldus Walter den Hollander. “En zeker die grassen, dat is geweldig. Die kun je tot de vorst laten staan en zeker met het rijp op de aren geeft het een heel prachtig beeld”.

En bij de herfst horen paddenstoelen. “Het is de afgelopen weken droog geweest, dus het ging rustig aan”, zegt Richard Dijkstra. “Maar het heeft de afgelopen dagen goed geregend, dus ik verwacht dat het explodeert hier”.

Bij de diverse paddenstoelen die in de Hortus zijn bordjes gezet zodat de bezoekers kunnen zien om welke exemplaren het gaat.

Vrijdag worden er door de besturen van de Stichting Behoud Groene Hortus en de Vereniging Vrienden van de Hortus plannen bekend gemaakt voor de omgeving van de tuin. “De Hortus, zwaar omlijnd, moet blijven zoals die is. En daar buiten zijn andere mogelijkheden die het bestuur heeft aangekondigd in het plan”, aldus Den Hollander.