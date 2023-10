Honderden mensen nemen deel aan 4Mijl4You: “De 4 Mijl maar dan net anders” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Honderden deelnemers hebben er zaterdagavond een feestje van gemaakt bij hun deelname aan de 4Mijl4You. Het evenement werd voor de twaalfde keer gehouden.

Deelnemers leggen precies hetzelfde parcours af als tijdens de reguliere 4 Mijl. “Alleen doen deelnemers dit volledig op hun eigen manier”, laat de organisatie weten. “Deelnemers mogen verkleed mee lopen, men mag hardlopend, wandelend of op een step de route afleggen. En ook is het toegestaan om bijvoorbeeld in rolstoelen of op skelters mee te doen.” De 4Mijl4You werd voor het eerst gehouden in 2011, toen de 4 Mijl 25 jaar bestond. Aanvankelijk was het de gedachte om het eenmalig te organiseren, maar vanwege het grote succes kreeg het daarna een jaarlijks vervolg.

De avond begon zaterdagavond om 19.00 uur met het ophalen van het startnummer. Om 20.30 uur vond de start plaats op de Kerklaan in Haren. Rond 22.30 uur finishte de laatste deelnemer op de Vismarkt. Ondanks dat er soms wat lichte regen viel mocht het de pret onderweg niet drukken. Eenmaal over de finish ontvingen de deelnemers een medaille als herinnering. Bij de 4Mijl4You wordt er geld opgehaald voor het goede doel. Dit jaar is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur.