‘Hitteflat’ aan Reitdiep in de verkoop; eigenaar doet studentencomplex van de hand om schulden te verkleinen

Foto via 112 Groningen

De Zernike Tower, de grote studentenflat aan het Reitdiep (Hoogeweg), gaat in de verkoop. Het complex voor buitenlandse studenten, wat meermaals in opspraak kwam vanwege de hoge binnentemperaturen in de zomer, moet weg omdat eigenaar Xior haar schulden moet indammen.

Xior maakte vorige week in haar kwartaalrapport bekend dat de Groningse studententoren een nieuwe eigenaar moet gaan krijgen. De Belgische studentenkamergigant kocht het pand in 2020 voor 92 miljoen euro van de Amerikaanse private-equityreus KKR. De flat is onderdeel van een pakket aan vastgoed wat Xior van de hand doet, omdat het zo’n 340 miljoen euro aan opgebouwde schuld wil aflossen. Wat er nu voor de flat betaald moet worden, is nog niet helemaal duidelijk.

In Groningen staat de flat (voornamelijk dankzij Stadsblog Sikkom) bekend als de ‘hitteflat’. In de 698 kamers in de Zernike Tower wordt het al een aantal zomers op rij ondragelijk warm. Op piekdagen loopt de temperatuur er soms op tot 50 graden.