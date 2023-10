‘Hip hergebruik’ week lang centraal in Happy Huis Make-over op OOG

De nieuwste woontrend heet ‘hip hergebruik’. Dat betekent: je woonkamer opnieuw inrichten met beperkt budget en zonder de wereld op te zadelen met een berg afval. Woonstylist Maaike Starreveld ging die uitdaging aan en het resultaat is deze week te zien op OOG TV.

Starreveld en interieur-studenten van het Alfa-college hebben afgelopen september, ergens in Selwerd, de woning van Berry een duurzame make-over gegeven. Tv-camera’s legden al hun circulaire tips en ideeën vast. Deze zijn vanaf maandagavond te zien.

Happy Huis Make-over is onderdeel van de Week van het Afval van de gemeente Groningen. Dit jaar is er speciale aandacht voor het afvalvrij inrichten van je huis. Het tv-programma is onderdeel van een breed scala aan activiteiten rond het terugdringen van afval. Meer informatie daarover is hier te vinden.

De make-over is van 16 t/m 20 oktober te zien op OOG TV. De afleveringen zijn ook te zien op de Youtube- en Facebook-pagina’s van de gemeente Groningen en OOG. Hieronder vind je alvast de promo van de serie.