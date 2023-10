Herre en Jesper bereiden zich voor op kanotocht van Stad naar Parijs

TikTok-duo Herre Hettema en Jesper van Bochove vertrekken komende vrijdag met een kano uit Groningen naar Parijs. Ze laten zich niet tegenhouden door het feit dat ze nog nooit samen in een kano hebben gezeten.

Afgelopen mei vertrok het duo op de tandemfiets naar Marokko. Dit werd een groot succes op sociale media. Meer dan 250 duizend volgers volgden hun avontuur.

Nu vertrekken ze met de Kano naar Parijs: ‘Want hoe kom je anders naar Parijs?’. Gek, gekker, gekst, is het credo van de mannen. Jesper: ‘Het moet wel een uitdaging zijn. Als je op de brommer naar Parijs gaat, is het niet zo spannend. Het moet eigenlijk fysiek onmogelijk zijn’.

Een precieze route hebben de heren niet: ‘Richting het zuiden’ zegt Herre. Ook het feit dat de route naar Parijs grotendeels tegen de stroming in is, is geen probleem. ‘We zitten nu nog in de ontkenningsfase, er is maar 1 manier om er achter te komen of het lukt, en dat is door het gewoon te doen.’

Vrijdagochtend vertrekt het duo. Ze hopen binnen een maand weer terug te zijn.