Herestraat deels afgesloten door politie vanwege ‘ernstige dreiging’ (update)

Foto: 112 Groningen

De Herestraat is aan het begin van de woensdagavond volledig afgesloten door de politie tussen het Gedempte Zuiderdiep en de Coehoornsingel. Een melding over een ‘dreiging’ is daar de aanleiding voor.

Volgens de politie kwam er aan het begin van de avond een melding binnen over een ‘dreiging’. Die melding was volgens de hulpdienst dermate ernstig dat is besloten om het incident op te schalen. Ook de brandweer is ter plaatse. De politie doet momenteel verder onderzoek. Wat de dreiging precies is, laat de politie (nog) niet weten.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie doet momenteel verder onderzoek ter plaatse. — Politie Groningen (@POL_Groningen) October 11, 2023

Aan het afgezette gedeelte van de Herestraat bevindt zich ook de beautysalon waar vorige maand en in juli explosies plaatsvonden. Deze explosies worden in verband gebracht met bendegeweld in Oost-Groningen. De beautysalon werd, na de explosies van halverwege september, voor drie maanden gesloten door burgemeester Koen Schuiling. Of de afsluiting van woensdagavond gerelateerd is aan deze eerdere incidenten is (nog) niet bekend.

Busvervoerder Qbuzz meldt dat alle lijnbussen het afgezette deel van de Herestraat voorlopig overslaan. Reizigers moeten nu gebruik maken van de haltes aan het Gedempte Zuiderdiep of het Hoofdstation.