Henk Snapper is vanaf half januari de nieuwe topman van het Martini Ziekenhuis

Henk Snapper - Foto via Martini Ziekenhuis

Henk Snapper wordt halverwege januari de nieuwe bestuursvoorzitter van het Marini Ziekenhuis. De oud-bestuurder van het UMCG volgt Ton Tiebosch op, die sinds 1 januari als interim-bestuursvoorzitter fungeert binnen het ziekenhuis na het vertrek van André Postema.

De vijftigjarige Snapper werkt nu nog als bestuurslid bij het Amsterdam UMC. Daar ging hij op 1 januari aan de slag, na een achttienjarige carrière bij het UMCG. Snapper was tien jaar bestuurslid van het universiteitsziekenhuis in Stad. Voor zijn werk bij het UMCG kreeg Snapper onder meer de erepenning van de gemeente Groningen.

“Ik ken het Martini Ziekenhuis natuurlijk al vele jaren”, vertelt Snapper over zijn nieuwe baan. “Vanuit mijn positie in het UMCG is er veel bestuurlijk contact geweest, en heb ik het Martini Ziekenhuis leren kennen als een ambitieus topklinisch opleidingsziekenhuis met gedreven professionals. Ik wil me dan ook graag inzetten om samen met alle zorgprofessionals in het ziekenhuis en onze partners in de regio hierin de volgende stappen te zetten.”

Met de benoeming bestaat de Raad van Bestuur per 15 januari 2024 uit Henk Snapper en Ton Tiebosch. Tamara Kroll is nu ook nog bestuurslid, maar zij vertrekt per 1 december naar Den Bosch voor een bestuursfunctie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.