Henk de Haan verloot opnieuw gele motor voor Voedselbanken Groningen

Foto: Voedselbank Groningen

De voedselbanken in Groningen en oud-profvoetballer Henk de Haan komen gezamenlijk in actie. De Haan verloot zijn gele motor en de opbrengst daarvan gaat naar alle negen Voedselbanken in de provincie.

Het is niet de eerste keer dat de oud-voetballer zijn motor verloot. In 2019 werd de motor gewonnen door iemand uit Noord-Holland, die vervolgens de motor terug in verloting bracht. Drie jaar later gebeurde hetzelfde, waarbij het voertuig direct weer beschikbaar werd gesteld voor een volgende verloting.

De motor is op zondag 29 oktober vanaf 13:00 te bewonderen op het sportcomplex van VV Siddeburen. De loten kosten vijf euro per stuk.