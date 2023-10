Helpman boekt eerste zege, Forward en Stadspark gelijk, Groninger Boys op maximale score

Helpman boekte vanmiddag zijn eerste competitie zege (Foto Martijn Minnema)

In het zondag amateurvoetbal boekte Helpman in de tweede klasse zijn eerste zege, zowel Forward als Stadspark speelden gelijk. Een klasse lager bleef Groninger Boys zonder puntverlies, Engelbert ging hard onderuit. Groen Geel boekte in de vijfde klasse zijn derde zege.

Helpman had na twee wedstrijden pas één punt en trof met HOVC een club die nog op nul punten stond. Helpman won thuis met 4-2. Grote man bij Helpman was Tiuri Schieving die met een hattrick een 0-1 achterstand omboog in een 3-1 voorsprong. HOVC kwam nog terug tot 3-2 maar kort voor tijd besliste Jacob Lubbers het duel met de 4-2. Helpman staat negende.

Forward kwam op vijf punten dankzij een 2-2 thuis tegen GOMOS. Forward nam twee keer de leiding (Jesse Goeree en Max Ogink scoorden) maar kort voor tijd kwam GOMOS nog langszij. Forward staat derde.

Musselkanaal en Stadspark waren vooraf nog puntloos en speelden met 2-2 gelijk. Michel Boonstra en Jomaro Kelwulan zetten Stadspark na een 1-0 achterstand op een 1-2 voorsprong, Musselkanaal kwam in de slotfase op gelijke hoogte. Musselkanaal en Stadspark houden enkel HOVC onder zich.

In de derde klasse B is Groninger Boys koploper, alle drie duels werden gewonnen, vanmiddag werd Noordster thuis met 2-1 verslagen. In dezelfde klasse ging Engelbert thuis met 1-5 onderuit tegen Gieten.

In de vijfde klasse won Groen Geel zijn eerste twee duels met 10-0, vanmiddag was de zege wat bescheidener, uit bij Usquert werd met 1-3 gewonnen.