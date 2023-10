Hellingbanen bij Gerrit Krolbrug waarschijnlijk pas begin volgend jaar klaar

Foto: Wouter Holsappel

De hellingbanen voor fietsers en voetgangers bij de Gerrit Krolbrug komen dit jaar niet meer af. Dat denkt het Platform Gerrit Krolbrug, op basis van informatie vanuit de gemeente en Rijkswaterstaat.

De aanvraag voor demonteren van een deel van de bestaande fiets- en loopbrug ten faveure van het monteren van de hellingbanen is nog steeds in behandeling. Ook worden de constructieberekeningen van de gehele steigerconstructie nog nader uitgewerkt, stelt het Platform: “Onze verwachting is dat de hellingbanen 1e kwartaal 2024 operationeel zijn.”

Daarmee loopt de bouw van de hellingbanen opnieuw vertraging op. De initiële planning was dat de hellingbanen er voor de afgelopen Kerst zouden liggen. Maar door een te slappe ondergrond kon de oversteekplaats niet worden gebouwd. Daarvoor is nu een nieuwe variant uitgewerkt, waarvan de stadszijde op de Korreweg komt te liggen, in het verlengde van de Gerrit Krolbrug. Aan de noordkant komt de brug parallel aan de vaarweg te liggen, zoals dat ook eerder gepland was. De tijdelijke hellingbanen bestaan uit vloerplaten die op een steigerconstructie rusten.

Na een bezoek van minister Mark Harbers in juli leek er schot in de zaak te komen. Kort na het bezoek liet Rijkswaterstaat weten te verwachten dat het einde van dit jaar opnieuw het richtpunt was voor de afronding van de tijdelijke overweg voor fietsers. Het Platform Gerrit Krolbrug laat weten dat dat waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Het onderzoek naar een vaste tijdelijke oeververbinding tijdens de bouw van de nieuwe brug loopt, stelt het platform. Halverwege oktober moeten er drie opties op tafel liggen: Een vaste oeververbinding direct naast de busbaanbrug, hellingbanen aan de busbaanbrug en deel busbaan voor fietsers en voetgangers of een trapopgang halverwege tegen een deel van de busbaanbrug en busbaan voor fietsers en voetgangers. De verwachting is dat het voorlopig ontwerp eind dit jaar gereed is.