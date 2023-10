Ruim de helft van Groningse huisartsen heeft gedeeltelijke of volledige patiëntenstop

Foto: Cottonbro Studio via Pexels

In de provincie Groningen heeft 55 procent van alle huisartsenpraktijken een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Independer.

De vergelijker deed, naar eigen zeggen, navraag onder 1.145 Nederlandse huisartsenpraktijken over het al dan niet accepteren van nieuwe patiënten. Daaruit blijkt dat slechts 45 procent van de huisartsen in de provincie Groningen geen voorwaarden stelt bij het inschrijven van nieuwe patiënten. Van de 55 procent die dat wel doet, accepteert ongeveer 8 procent helemaal geen nieuwe patiënten. Het gros van de huisartsen accepteert alleen nieuwe patiënten uit hun eigen buurt of schrijft patiënten in bij gezinsuitbreiding, gezinshereniging of samenwonen.

In Groningen lijkt het probleem vooral te spelen in het oosten van de provincie. Ten opzichte van andere provincies hebben mensen die een nieuwe huisarts zoeken het nog relatief makkelijk. Gemiddeld heeft 68,8 procent van alle Nederlandse praktijken een (gedeeltelijke) patiëntenstop. Het probleem lijkt het grootst in Overijssel, waar maar liefst 79,7 procent van de praktijken een gedeeltelijke of volledige patiëntenstop heeft.