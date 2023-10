Harm Visser wint op Kardinge eerste schaatsmarathonwedstrijd

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Harm Visser is zaterdagavond de winnaar geworden van de eerste wedstrijd van de Daikin Marathon Cup die gehouden werd op Kardinge. Bij de vrouwen won Marijke Groenewoud.

De seizoensopening van het marathonschaatsen vond in 1977 voor het laatst plaats in Groningen. De wedstrijd bij de mannen zal de aanwezigen nog lang heugen, want het bleef lang onbekend wie er gewonnen had. Gedurende de wedstrijd, waarbij er 150 rondjes geschaatst werden, had een groep mannen, met daarin de favorieten, het peloton op een ronde achterstand gezet. In de finale ontstond er een spannende sprint. Met het blote oog was niet te zien wie als eerste over de streep kwam, en omdat er technische problemen waren met de transponders, waren alle ogen gericht op de finishfoto.

Jury

Maar ook dat bleek een lastige opgave te zijn voor de jury. Na het trekken van lijntjes, en rijp beraad, werd Harm Visser (Jumbo/Visma) uit De Westereen aangewezen als winnaar. De Belg Bart Swings (OKAY/Interfarms) werd tweede. Bart Hoolwerf (Reggeborgh) ging er met de derde prijs vandoor.

Vrouwen

Bij de vrouwen verliep de wedstrijd minder spannend. Irene Schouten en Marijke Groenewoud (beide van Albert Heijn Zaanlander) wisten zich los te maken van het peloton, en pakten een ronde voorsprong. Kim Talsma (bouwbedrijf De Vries) won de sprint van het peloton, en pakte daarmee de derde prijs. Daarna mochten Schouten en Groenewoud uitmaken wie de sterkte was. Daarbij kwam Groenewoud net iets eerder over de streep.

Dit seizoen zal Kardinge op 23 december nogmaals het decor zijn van een marathon.