GVAV Rapiditas thuis ten onder tegen WVV, tijdelijk gestaakt na opstootje

Foto Andor Heij. GVAV - WVV.

GVAV Rapiditas verloor zondagmiddag op sportpark Kardinge in de eerste klasse J met 3-1 van WVV uit Winschoten. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt toen een paar mensen uit publiek met elkaar op de vuist ging.

Voor aanvang werd een minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden wedstrijdsecretaris van GVAV Rapiditas, Jack Schilder. Dat heeft diepe indruk gemaakt op GVAV, dat met rouwbanden speelde.

GVAV kreeg de eerste grote mogelijkheid via Renaldo Renes die op de lat schoot. De rebound werd ook niet verzilverd. WVV werd na dat moment beter en kreeg ook de grootste kansen. In een tijdbestek van twee minuten keek GVAV tegen een 2-0 achterstand aan. Na 17 minuten kopte Thijs Hateboer raak. Kort daarna kwam Martijn Delger door op links en hij liet GVAV doelman Anthony Pomstra kansloos.

Opstootje

Op slag van rust kregen een paar toeschouwers het met elkaar aan de stok. Na tussenkomst van de spelers van beide ploegen werd de ruzie gesust, maar scheidsrechter Robert de Wit besloot toch een afkoelingsperiode in te lassen.

Na rust paste GVAV Trainer Dennis van den Driessche met een paar wissels zijn tactiek aan en dat werkte. De stad Groningers werden beter en Jonathan van Dorssen mikte na een mooie aanval in de 58e minuut binnen: 2-1. GVAV kreeg twee mogelijkheden om de stand weer gelijk te trekken, maar die ballen gingen er niet in.

In de 75e minuut verdedigde GVAV niet goed uit en Sten Bruins zette de ploeg uit Winschoten op een 3-1 voorsprong. “Toen was de power weg”, aldus Van den Driessche. “En dan worden de kleine pijntjes bij de spelers nog pijnlijker”. GVAV had het aan doelman Pomstra te danken dat de score niet nog hoger uitviel.

Beton

“Over de hele wedstrijd gezien was de nederlaag terecht”, zei Van den Driessche. “Maar in de tweede helft waren we een tijd beter. We maken de 2-1 en krijgen kansen op de gelijkmaker. Daarin moeten we volwassener worden”. De GVAV trainer typeerde het verschil tussen beide ploegen: “Zij gaan door de betonnen muren heen en wij willen er omheen. Dat is voor ons wel een leermoment”.

“Wij willen vijf ploegen onder ons houden”, zegt Van den Driessche over de doelstelling van GVAV. “En hopelijk gaan we na één derde van de competitie met minder stress de wedstrijden in om omhoog te kijken. Als we de normale dingen doen kunnen we er in blijven”.

GVAV Rapiditas staat na drie wedstrijden zesde in 1J met vier punten. WVV won alles en is koploper. Volgende week speelt GVAV in Westerbork tegen VKW.

Velocitas

In de zelfde klasse speelde Velocitas 1897 uit met 1-1 gelijk tegen SVBO. Velocitas heeft net als GVAV vier punten uit drie wedstrijden.

De wedstrijden in 1J van zaterdag