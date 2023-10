GVAV met de hakken over de sloot tegen tiental WKE

Foto Andor Heij: GVAV - WKE

GVAV Rapiditas heeft zondag thuis drie punten overgehouden aan het duel tegen WKE’16. Maar dat ging niet zonder slag of stoot tegen de tien Emmenaren. In blessuretijd werd Youri ter Arkel het goudhaantje: 3-2.

Laagvlieger WKE begon beter aan de wedstrijd met kansen voor Djairo Fik en Henk Bakker. GVAV kreeg via Ingmar Liezenga een mogelijkheid, maar WKE doelman Wim Kok stopte de bal. Na 31 minuten kreeg Mo Kaddouri van WKE rood wegens het neerduwen van een doorgebroken tegenstander. Desondanks kreeg Florian Zeqiri nog een grote kans om de score te openen voor WKE, maar de Groninger doelman Carsten Meijwaard stopte de bal.

Vlak voor de pauze profiteerde GVAV wel. Jonathan van Dorssen kopte na een kluts raak en nog geen minuut later schoot Van Dorssen de 2-0 op het scorebord. “Door die rode kaart draaide de wedstrijd”, aldus GVAV-trainer Dennis van den Driessche. “Maar die 2-0 was wel tegen de verhouding in”.

De tien van WKE kwamen na rust strijdbaar de kleedkamer uit en Lorenzo Hindriks knalde meteen vanuit een vrije trap zeer fraai de 2-1 in de winkelhaak. GVAV had pech dat in de 48e minuut na een corner de bal nog net van de WKE lijn werd gehaald.

Hectisch

GVAV had in het vervolg wel meer kansen onder meer via Shaquille Sanchez, omdat WKE op de gelijkmaker joeg en achterin ruimte weg gaf. En de gelijkmaker kwam er ook in een hectische slotfase. In de 86e minuut werd Fik weggestuurd en die tekende voor de 2-2.

In blessuretijd kreeg GVAV nog een vrije trap die niet goed werd verwerkt door de WKE defensie en Ter Arkel mikte van dichtbij raak: 3-2, wat voor een enorme ontlading zorgde. Van Dorssen kreeg daarbij zijn tweede gele en dus rode kaart wegens provocatief juichen.

Chaotisch

“Het was een chaotische wedstrijd”, zei Van den Driessche. “En de slechtste wedstrijd van ons van dit seizoen, maar we hebben er wel drie punten aan overgehouden. Het was voor ons aanhaken bij de top vijf, of afhaken en bij de onderste vijf terecht komen. Ook slechte wedstrijden moet je winnen om bij die onderste vijf weg te blijven”.

“Wij waren vanmiddag de gelukkigste”, vervolgde Van den Driessche. “Ik miste bij ons volwassenheid, leep en slim zijn en de wedstrijd dood maken. Want het leek alsof niet zij, maar wij met tien man speelden”.

GVAV staat zesde in de eerste klasse J met acht punten uit vijf wedstrijden. Zaterdag is DZOH in Emmen de tegenstander.