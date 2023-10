Groningse zonneauto komt als zesde over de finish in Australië

Foto: Top Dutch Solar Racing (via Facebook)

De Green Thunder van zonneraceteam Top Dutch Solar Racing uit Groningen is vrijdagnacht als zesde over de eindstreep gekomen in de World Solar Challenge.

“Na anderhalf jaar hard werken, toewijding en teamwork zijn we trots op waar we vandaag eindigden”, laat het team vrijdagochtend weten via haar sociale media. “De reis was niet altijd makkelijk, maar toch hebben we de doorgezet en nooit opgegeven.”

Het team had gepland om donderdag al over de finish te rijden, maar door een technisch probleem kwam de Green Thunder net te laat aan bij een controlestop om eindplaats Adelaide nog in te mogen rijden. Daarom moest buiten de stad halt gehouden worden tot vrijdagochtend (lokale tijd), waarna de laatste dertig kilometer van de finish af te leggen.

Het team haalde een zesde plaats in de eindstand, één plaats hoger dan haar plek in de tussenstand van de afgelopen dagen. Innoptus Solar Team uit Leuven (België) won de race. Niet helemaal onbenijd voor Top Dutch Solar Racing: “Hoewel we graag een plek op het podium hadden gehad, willen we het Belgische team feliciteren met het wereldkampioenschap.”