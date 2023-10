Groningse overheden in beroep tegen gasbesluit: ‘Meer duidelijkheid’

Foto: Provincie Groningen

De provincie en de Groninger gemeenten stappen naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien.

Het kabinet besloot dat de gasputten per oktober dicht gaan, maar bij een extreem koude winter (-6,5 graden of kouder) kan er toch nog gas gewonnen worden uit het Groninger veld.

“De regels die de staatssecretaris hierbij stelt zijn onduidelijk en tegenstrijdig”, schrijft de provincie. “Zo is onduidelijk of alle productieclusters of een deel daarvan gestart moeten worden bij een koude periode. Inwoners en zeker omwonenden van de clusters mogen duidelijkheid van de overheid verwachten”.

Om die duidelijkheid te krijgen over het besluit van het rijk willen de Groninger overheden ook een voorlopige voorziening: “Voordat een beroepsprocedure bij de Raad van State wordt behandeld zijn we de winter waarschijnlijk al voorbij. Ondertussen zou juist in de winter een onduidelijk besluit gelden. Een voorlopige voorziening verhindert dat”.