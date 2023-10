Groninger Museum verwelkomt 50.000ste bezoeker op Unzipped-tentoonstelling

Jürgen Sulzenbacher met Walter Altstätter in het Groninger Museum. Foto: Siese Veenstra

Het Groninger Museum heeft dinsdag de 50.000ste bezoeker mogen verwelkomen op de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped. De tentoonstelling is nog tot en met 21 januari te bezoeken.

Jürgen Sulzenbacher (54) uit Oostenrijk was de 50.000ste bezoeker. Samen met vriend Walter Altstätter kwamen ze speciaal vanuit Tirol de tentoonstelling in Groningen bezoeken. Voor Sulzenbacher was het niet de eerste keer dat hij Unzipped bezocht. Eerder bezocht hij de tentoonstelling al in Londen. Dat hij groot fan is van The Stones blijkt onder andere uit de tatoeages op de armen met daarop een quote en Rolling Stones-logo’s. Ook Altstätter is groot fan. Hij bezocht al 42 concerten van de band. Het duo werd bij binnenkomst in het museum opgewacht door zakelijk directeur Esther Moesker, die de Oostenrijkers een goodiebag en de catalogus over Unzipped overhandigde.

Op The Rolling Stones – Unzipped krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. De tentoonstelling is een reis door de geschiedenis en carrière van de rockband. Zo zijn onder andere ruim vierhonderd originele objecten uit het persoonlijke archief, waaronder instrumenten, stagedesigns, albumcovers en kostuums, te bezichtigen. De afgelopen jaren was Unzipped op verschillende plekken in de wereld te zien. Groningen is de laatste halte die wordt aangedaan, hierna stopt de tentoonstelling.

