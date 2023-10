Groninger Museum komt met shuttleservice om eenzaamheid tegen te gaan

Het Groninger Museum begint woensdag met een shuttledienst, waardoor (voornamelijk oudere) eenzame Groningers samen een dagje uit kunnen.

Ter gelegenheid van de Week tegen Eenzaamheid begint woensdag een pilot met ouderen uit de Groningse wijk Beijum. De chauffeur haalt mensen thuis op, brengt ze naar het museum voor een creatieve en verbindende middag en vervoert ze vervolgens weer terug naar huis.

Met de shuttlebus van de Stichting WelMobiel kunnen (voornamelijk oudere) mensen die wel toe zijn aan een dagje uit, maar niet weten met wie en hoe, samen een mooie middag beleven in het Groninger Museum. Bezoekers worden zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt opgehaald, zodat ze nieuwe en misschien wel blijvende contacten opbouwen met andere bewoners in hun eigen omgeving. In het museum krijgen de groepen bezoekers een rondleiding en gaan ze ook zelf creatief aan de slag. Ze gaan in totaal twee keer naar het museum via de service.

Hoewel de gemeente, de provincie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bijdragen aan het project, moeten deelnemers zelf een kleine bijdrage betalen voor het dagprogramma. De komende periode is er een aantal pilots met groepen uit de stad en provincie Groningen. Vanaf 2024 volgt een uitgebreid programma en is de bus vier keer per week onderweg door Groningen. Belangstellenden kunnen de website van het museum in de gaten houden voor meer informatie.