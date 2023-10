Groninger Marktendag geopend op Vismarkt: vooral veel Duitse bezoekers verwacht

Foto via Gemeente Groningen

Een braderie, een warenmarkt, een markt met vintage- en handgemaakte producten, streekproducten, een vlooienmarkt, een boekenmarkt en een platenmarkt. In combinatie met de Tag der Deutsche Einheit belooft deze dinsdag uitermate druk te worden in de binnenstad.

Wethouder Bloemhof en GCC-voorzitter Eric Bos verrichten dinsdagochtend de opening van de Groninger Marktendag. Naast de markt is er voor de bezoekers een mobiele speeltuin voor de kinderen, zijn er speciale depots voor gekochte spullen en is er een speciale eetstraat. Het geheel wordt aangekleed met een LED-muur en muziek.

De organisatie verwacht, met de planning van de Marktendag op 3 oktober, vooral veel van onze oosterburen naar Groningen te halen. 3 oktober is een nationale vrije dag in Duitsland, de Tag der Deutsche Einheit. In Duitsland is iedereen vandaag vrij, ook het winkelpersoneel. Daarom zijn de winkels dicht en lonkt een tripje naar Nederland.