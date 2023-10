Groninger geldautomaten doen het relatief goed

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

In vergelijking met de rest van Nederland staan geldautomaten in de provincie Groningen het minst vaak in storing. Dat blijkt uit gegevens die de NOS en de regionale omroepen hebben verzameld.

Gemiddeld was 1 op de 20 automaten van Geldmaat in Nederland in september defect. Dat komt neer op 5,7 procent van alle automaten. In Groningen viel het mee: in onze provincie viel slechts 2,4 procent van de automaten uit. Daarmee kenden Groningen het laagste storingspercentage van Nederland.

Geldmaat, het bedrijf wat de automaten beheert en onderhoudt voor drie grote Nederlandse banken, laat weten dat er vaker storingen zijn dan normaal. Een gebrek aan geschikte, specifieke onderdelen voor de automaten is daar de oorzaak van, zo stelt het bedrijf tegenover de NOS. Het ministerie van Financiën reageert afkeurend en meldt dat er gewerkt wordt aan een wet, die de banken dwingt om de automaten beter beschikbaar te houden.