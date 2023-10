Groningen wipt ruim 116.000 tegels

Foto: Rieks Oijnhausen

In de gemeente Groningen hebben het afgelopen half jaar ruim 116.000 stoeptegels plaats gemaakt voor groen. Het aantal werd zaterdagmiddag bekendgemaakt tijdens het Groningen Wipt Zich Groen-festival, dat gehouden werd in de Paradijsvogeltuin.

In de Paradijsvogeltuin vonden allerlei activiteiten plaats. “Er waren stands, workshops, een lezing en een groenwandeling”, laat Duurzaam Groningen weten. “Kinderen hadden de mogelijkheid om vogelhuisjes en bloempotten te verven. De activiteiten hadden als doel om bezoekers te inspireren om tuinen nog groener te maken.” Om tuinen te vergroenen moeten tegels gewipt worden. Sinds afgelopen voorjaar zijn er in onze gemeente 116.350 tegels gewipt. Dit aantal werd bekendgemaakt door wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer).

Tussenstand

Daarmee is Groningen niet koploper. De organisatie van het NK Tegelwippen laat weten dat er in Arnhem tot nu toe 388.165 tegels gewipt zijn. In deze gemeente gaat het om 2.405 gewipte tegels per 1.000 inwoners. Enschede staat op de tweede plaats met 119.033 tegels, 745 tegels per 1.000 inwoners, en Tilburg staat op een derde plaats met 160.201 tegels, 724 tegels per 1.000 inwoners. Naast het aantal tegels maakte wethouder Wijnja ook bekend wie de winnende foto heeft gemaakt van een groene tuin waar voorheen stenen lagen. Deze prijs ging naar Margriet, die door Wijnja in het zonnetje werd gezet.

NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen werd voor het eerst gehouden in 2020. “Het weer in Nederland wordt steeds extremer”, laat de organisatie van het NK Tegelwippen weten. “Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid.”

Het NK Tegelwippen duurt nog tot en met 31 oktober.