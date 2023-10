Groningen is 350 boswachters rijker: “Kun je een konijnenkeutel onderscheiden van een reeënkeutel?” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen is sinds zondag 350 boswachters rijker. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten laat weten dat de OERRR Wilde Buitendag op Kardinge een succes is geworden.

Hoi Bart! De Wilde Buitendag is een evenement voor kinderen. Wat is het doel?

“Dat is toch een stukje bewustwording bij kinderen realiseren. Bewustwording dat natuur er toe doet, dat het belangrijk is. En wat dat betreft ben ik wel heel trots. Kardinge was heel lang een recreatieoord. Onder onze vleugels is het een natuurgebied geworden. We hebben echt die overgang kunnen maken. Op een dag als vandaag ook, dan zie je dat mensen daar van genieten. Men loopt er hard, men fietst er een rondje. Dat is fantastisch. Maar het blijft belangrijk om er aandacht voor te hebben, voor die bewustwording. Kardinge is de achtertuin van zo’n 40.000 Groningers.”

In Nederland is er veel aandacht voor klimaat. Voor de problemen die er spelen. In hoeverre leeft dat bij kinderen?

“Weet je wat zo mooi is? Voor kinderen is heel duidelijk dat het belangrijk is om zorg te dragen voor de natuur. Kinderen zien heel duidelijk die link. En de taak is eigenlijk om er voor te zorgen dat we dat vasthouden. Dat als kinderen groter worden, dat ze die natuur nog net zo belangrijk vinden.”

Bij de Wilde Buitendag leiden jullie eigenlijk boswachters op hè?

“Groningen is sinds vandaag 350 boswachters rijker. Geweldig hè? Er werden vandaag allemaal activiteiten gehouden. Die activiteiten werden begeleid door zo’n twintig collega’s, die alles in goede banen hebben geleid. Kinderen konden sporen van dieren zoeken, ze konden een kampvuur maken zonder daarbij gebruik te maken van lucifers, en hoe je een mooie hut kunt bouwen. Bij elk onderdeel was een stempel te verkrijgen. Een volle stempelkaart leverde een boswachtersdiploma van OERRR op.”

Terwijl het soms even flink regende, was er ook ruimte om op te warmen. Natuurmonumenten had warme drankjes en poffertjes geregeld voor de kinderen en hun ouders. Foto: Bart Zwiers

Nu was het vandaag niet het mooiste weer …

“Vanochtend toen we wilden beginnen hadden we een dikke hagelbui. En dan denk je wel even, oh jee, als er maar mensen komen. Maar, een boswachter laat zich niet kennen. Je bent niet boswachter als het mooi weer is, je bent 365 dagen per jaar boswachter. We hadden deelnemers ook opgeroepen om in oude kleren te komen. Uiteindelijk is ook iedereen smerig naar huis gegaan. Eén van de onderdelen was om van de modderglijbaan naar beneden te roetsjen, als een soort proeve van vakbekwaamheid. Een ander onderdeel was om een vlot te bouwen, waarmee water overgestoken kon worden. Niet iedereen heeft droog de overkant gehaald. Is dat erg? Nee. Dat hoort er bij.”

Je had het ook over sporen van dieren zoeken. Dat lijkt me bijzonder omdat je dan echt realiseert welke dieren in een gebied verblijven …

“Klopt. Hoewel we daar wel een beetje vals bij hebben gespeeld. De grote mensen-boswachter heeft namelijk konijnenkeutels toegevoegd. Een collega heeft konijnen, en daar heb ik vanochtend wat keutels weggehaald. Op Kardinge wonen, helaas, nog te weinig konijnen. Uiteindelijk is het wel een hele leuke opdracht geworden. Want welke keutel is van een ree en welke van een konijn? Dat is toch wel essentieel om dat als boswachter te kunnen herkennen.”

De OERRR Wilde Buitendag wordt niet voor het eerst gehouden, maar het was op Kardinge wel de eerste keer hè?

“Ons gebied is behoorlijk groot. Als rayon beheren we ook een deel van De Onlanden, het Noordlaarderbos en hier op Kardinge. We proberen de Wilde Buitendag iedere keer op een andere plek te organiseren, zodat we als het ware echt naar de mensen toe gaan. Vorig jaar stonden we in De Onlanden, en daarvoor op landgoed De Braak. Maar we willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarom stonden we vandaag op Kardinge, en daarbij kunnen we terugkijken op een hele mooie en geslaagde dag.”