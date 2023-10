Groningen heeft een wereldkampioen erbij: Nadine Hettinga

Waarschijnlijk weet je het niet, maar Groningen heeft afgelopen maand een wereldkampioen erbij gekregen. De 22-jarige Nadine Hettinga won in het Duitse Keulen het wereldkampioenschap streetlifting. “Het voelt onwerkelijk.”

Streetlifting is een onderdeel in de sport calisthenics. Dat is een sport die niet bij iedereen bekend is. “Het is al een moeilijk woord”, grapt Nadine. “Mensen weten vaak niet wat de sport inhoudt. Het is een krachtsport waar je in principe alleen gebruik maakt van je eigen lichaam. Je kan bijvoorbeeld een pull up doen om je rugspieren te trainen. Op die manier bouw je kracht op met je eigen lichaam.”

Nadine deed ooit mee aan een nationaal kampioenschap, waar ze tweede werd. Het gaf haar de motivatie om vol voor de sport te gaan. “Sporten was nummer één. Dat betekent geen feestjes meer, geen alcohol en geen ‘leuke’ dingen. Dat soort dingen kunnen niet in het leven van een topsporter.” Door haar tweede plaats op het NK, mocht ze meedoen aan het Europees kampioenschap. Daar wist ze de Europese titel te veroveren.

‘Ik ging écht voor goud’

Door haar prestaties deed Nadine eind september mee aan het wereldkampioenschap in Keulen. “Na het EK was het een half jaar lang heel gestructureerd trainen, trainen en trainen. Dit met behulp van een coach die mij begeleidde. Mijn hele leven was eigenlijk trainen.”

En met succes, want Nadine werd wereldkampioen in het onderdeel streetlifting. “Ik had een soort van ontlading, omdat ik een enorme druk op mijzelf had gelegd. Daarnaast deel ik ook veel via mijn social media, waardoor er ook druk van buiten kwam. Iedereen leefde mee en wilde dat ik ging winnen. Het is echt onbeschrijfelijk hoe dat voelde. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dit was het toppunt.”

“Ik ging écht voor goud”, vervolgt Nadine. “Dat moet ook de mentaliteit zijn als je kans wilt maken om te winnen. Als je denkt dat je blij bent met zilver, ga je er toch minder hard in.”

Nadine wint het wereldkampioenschap in Keulen:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚 | 𝘊𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘩𝘦𝘯𝘪𝘤𝘴 𝘢𝘵𝘩𝘭𝘦𝘵𝘦 🇳🇱 (@nadinehettinga_)

‘Het gaat heel groot worden’

Nadine is erg populair op social media. Op Instagram heeft ze meer dan 150.000 volgers die alles zien wat zij doet binnen haar sport. De wereldkampioen ziet calisthenics steeds populairder worden. “Als ik het aan mensen vertel, zijn er toch nog wel veel die er nog nooit iets over hebben gehoord. Maar het groeit wel echt. Dat zie ik ook in de sportschool (Caliclub) waar ik train. Er komen steeds meer nieuwe leden bij en meer mensen kennen het. Het is nog niet groot, maar het gaat wel heel groot worden.”

Via Instagram ziet ze ook de belangstelling toenemen. “Heel veel meiden zijn geïnteresseerd, ook uit andere landen. De competitie gaat exponentieel groeien, dus het wordt voor mij veel moeilijker om volgend jaar de titel te verdedigen. Maar het is wel mijn doel om volgend jaar nog een keer wereldkampioen te worden.”