GroenLinks-PvdA trappen campagne af: ‘We willen een eerlijkere, socialere en duurzamere koers varen met Nederland’

Groenlinks en Partij van de Arbeid hebben donderdagavond in de Loods aan de Neutronstraat de aftrap gegeven van hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Alle noordelijke kandidaten op de lijst waren aanwezig en ook nummer twee Esmah Lahlah kwam naar Groningen.

Onder het genot van een drankje en een hapje luisteren alle aanwezigen aandachtig naar Esmah Lahlah. Lahlah is sinds 2018 wethouder in Tilburg. Toch is Groningen geen onbekende plek voor de nummer twee op de kandidatenlijst. “Het voelt een beetje als thuiskomen”, zegt Lahlah. “Ik heb anderhalf jaar met veel plezier en energie mogen werken in de aanpak van kindermishandeling namens de Hanzehogeschool.” Met dat plezier gaat Lahlah ook de campagne tegemoet. “Ik voel daarvoor net zoveel energie. Het is bijzonder dat de drie noordelijke provincies de handen ineenslaan voor een gezamenlijke campagneaftrap. Volgens mij hebben we allemaal zin in de campagne.”

Voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan GroenLinks en Partij van de Arbeid voor het eerst samenwerken met één lijsttrekker en één partijprogramma. “We hebben een fantastische lijsttrekker met Frans Timmermans. We hebben een mooie kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma is afgelopen zaterdag door de leden vastgesteld. We kunnen gaan knallen”, concludeert Lahlah. “En niks verbroedert meer dan huis-naar-huis gezamenlijk campagne voeren.”

‘Het bier smaakt hetzelfde. De vegan bitterballen neem ik op de koop toe.’

Volgens Lahlah lijken beide partijen erg op elkaar. “Ik denk dat wij veel meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Men focust zich vaak op die kleine punten waar we van elkaar afwijken, maar ik zie vooral de thema’s die beide partijen met elkaar verbinden, zoals het klimaat.”

Gebroederlijk staan Julian Bushoff (PvdA) en Glimina Chakor (GL) dan ook naast elkaar. Beide waren eerder actief in de gemeenteraadspolitiek in Groningen. Bushoff staat op plek acht en zit al bijna een jaar in de Tweede Kamer. Chakor wil graag terugkeren in de politiek nadat ze vorig jaar het Stadhuis van Groningen verliet als wethouder. “Ik geloof heel erg in die samenwerking”, zegt Chakor. “En we kunnen het ook nog goed met elkaar vinden.” Bushoff knikt instemmend. “Daar heb ik niets meer aan toe te voegen eigenlijk. We gaan veel samen op pad om campagne te voeren.”

“We carpoolen zelfs samen”, zegt Chakor. “Ik was er verbaasd over, maar hij stapte wel bij mij in de auto.” “En ik ben er ook weer uitgestapt en sta nu hier”, vervolgt Bushoff. “We hebben zelfs geen ruzies gehad over de route.” Ook de start van de campagne in de Loods met beide partijen samen werkt volgens Bushoff goed. “Het bier smaakt nog steeds hetzelfde. Alleen de vegan bitterballen neem ik op de koop toe.”

‘Er is echt een kloof tussen de Randstad en de regio’

“Het belangrijkste is dat wij een andere richting met Nederland op willen”, zegt Bushoff. “We willen een eerlijkere, socialere en duurzamere koers met dit land varen. Daarvoor is het echt nodig dat deze twee partijen de handen ineenslaan en met concrete plannen komen om ervoor te zorgen dat mensen meer geld overhouden in hun portemonnee en dat we Nederland op een eerlijkere manier verduurzamen.”

Volgens Chakor is er voldoende ruimte voor lokale politiek. “Het is belangrijk dat je als overheid weet wat er zich afspeelt in de wijken en straten. We weten het allemaal met betrekking tot de aardbevingen en de voorzieningen die verdwijnen. Dat willen we op de kaart zetten en met lokale gezichten kan je dat het beste doen.”

“Er is echt een kloof tussen de Randstad en de regio. Den Haag heeft te lang de regio structureel verwaarloosd”, concludeert Bushoff. “Dat zien we dus bij het aantal voorzieningen en bijvoorbeeld de bushaltes en bibliotheken die verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat er een sterk regionaal geluid in Den Haag klinkt.”