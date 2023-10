Groene Dag in Ten Boer: “Van brandnetels en hondsdraf een heerlijke maaltijd maken”

Bij de coöperatie Woldwijk in Ten Boer vindt zaterdag een Groene Dag plaats. Op het terrein worden diverse activiteiten gehouden.

Het programma begint om 10.30 uur met een wildplukwandeling. “Leah Groeneweg en Tim Horneman van In Het Wilde Weg, uit Drenthe, zijn aanwezig om aan belangstellenden te laten zien welke planten, uit je eigen buurt, je allemaal kunt eten”, laat de organisatie weten. “Waar moet je op letten en hoe kun je ze gebruiken? Tussen de middag vindt er een lunch plaats met de ingrediënten die we aantreffen. Met paardenbloem, brandnetel, hondsdraf en weegbree, gaat het een heerlijke maaltijd worden.”

Coöperatie Woldwijk

De coöperatie Woldwijk in Ten Boer is een initiatief van inwoners om op een duurzame en inclusieve manier te wonen, werken en leven. Het gebied van ongeveer 40 hectare biedt ruimte aan verschillende initiatieven, zoals tiny houses, natuurinclusieve landbouw en sociaal-maatschappelijke projecten.

Documentaire

In de middag wordt er een documentaire vertoond. “Jouke Anema en zijn partner zijn van de stad naar het platteland verhuisd. In Uithuizermeeden zijn ze De Eemstuin begonnen. Een biologisch-dynamische tuinderij. Jouke is één van de hoofdpersonages in de film ‘Weg uit de stad’. Deze documentaire is gemaakt door regisseur Tom Tieman, waarbij hij hen gevolgd heeft op hun reis van de stad naar Uithuizermeeden. Na afloop is er ruimte om met Jouke en zijn partner in gesprek te gaan over onder andere hun biologisch-dynamische tuinderij.”

Rondleidingen

Daarnaast vinden over het terrein van Woldwijk rondleidingen plaats, kan met bewoners gesproken worden, en kan er binnen gekeken worden bij de tiny houses en yurts. De Groene Dag eindigt om 16.00 uur.