Griezelen in de kerk: “Halloween is een prachtig thema”

Het Capriccio Clarinet Orchestra uit Haren en Hoogezand strijkt zaterdag neer in de Doopsgezinde Kerk in Sappemeer voor een Halloween-programma. Volgens Ailien de Beer belooft het een spannende voorstelling te worden.

Hoi Ailien! Wat gaan jullie precies doen?

“Mijn man Frans gaat een spannend verhaal vertellen, en ik ben dirigent van het Capriccio Clarinet Orchestra. Dat gaan we samenvoegen waardoor er iets heel moois gaat ontstaan. Op dit moment zijn we druk bezig om de kerk in te richten en mooi te maken. Om 17.00 uur gaan de deuren open, waarbij onze verwachting is dat het programma ongeveer een uur gaat duren.”

Welk verhaal gaat gebracht worden?

“Het verhaal gaat over Spooky die al jaren zeer tevreden in een oud verlaten gebouw in Sappemeer woont. Daar speelt hij graag met zijn vriendjes. Tot op een dag Klari besluit om het oude gebouw te kopen en er een atelier te beginnen. Zij vindt in het atelier de rust die ze al jaren zoekt. Aanvankelijk is er niets aan de hand, totdat Spooky en Klari elkaar per ongeluk ontmoeten, en de plagerijen van Spooky, en zijn vrienden, beginnen. Sindsdien doet Klari geen oog meer dicht.”

Voor wie is de voorstelling geschikt?

“Iedereen is welkom. Van 1 tot 99 jaar, en het is ook voor al deze leeftijden geschikt. We denken dat het een hele mooie avond gaat worden. Tijdens de voorstelling speelt het orkest muziek. Vanochtend hebben we nog gerepeteerd, om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Zo spelen we bijvoorbeeld het stuk ‘Nacht op de Kale Berg’ van Moessorgski. Maar ook verschillende andere thema’s, gerelateerd aan Halloween, zullen voorbij komen.”

Halloween. Een feest dat drieduizend jaar geleden in Ierland ontstond onder de naam Samhain. Wat is er zo leuk aan?

“Het is een ontzettend mooie kapstok om iets aan op te hangen. Je kunt er heel veel mee. Wij verbinden een thema aan het feest. Voor onze muzikanten is dat heel leuk, maar ook voor de bezoekers. En we doen dit vaker. Bijvoorbeeld met Kerstmis of met Pasen kun je zoiets ook doen.”

Het Capriccio Clarinet Orchestra is een jong orkest. Hoe gaat het met jullie?

“Het gaat heel goed. We hebben op dit moment zo’n 30 tot 35 leden, waarbij alle secties ook goed bezet zijn. En dat is een rijkdom, omdat we ook andere verhalen uit den lande horen. En hoe het kan dat het zo goed gaat? Wij geven jonge mensen muziekles in cultuurcentrum ’t Clockhuys in Haren. En dat doen we ook in Hoogezand. En die leden blijven bij ons. Ons orkest bestaat dus uit eigen leerlingen. En dat is super leuk. Normaal spelen we allerlei werken. Van klassiek tot symfonische werken. Het is heel breed. En vanavond spelen we dus voor de gelegenheid spannende werken.”

Het programma in de Doopsgezinde Kerk aan de Noorderstraat 53 in Sappemeer begint zaterdag om 17.00 uur. De entree is gratis.