Gorecht koploper na winst tegen VVG, Be Quick (zat) verslaat Groen Geel

De kampioenaspiraties van Groen Geel kunnen de vriezer in, Be Quick 1887 doet wel bovenin mee (Foto Martijn Minnema)

In de Tweede Klasse J van het zaterdagvoetbal won Gorecht ruim van VVG. Lewenborg verloor en blijft op nul punten staan. In de Derde Klasse C wonnen Helpman en Be Quick 1887 waarmee ze de bovenste plaatsen bezetten.

TWEEDE KLASSE J

Gorecht boekte een 4-0 zege op VV Groningen en pakt daarmee de koppositie in de tweede klasse. Voor rust scoorden Mark Haverkamp en Tom Traas, na rust maakte Bob Poorta er twee. VVG staat voorlaatst en houdt alleen Lewenborg onder zich. Lewenborg verloor met 0-1 van LTC, de goal viel al vroeg in de wedstrijd.

DERDE KLASSE C

In de derde klasse C is Helpman koploper. De blauw Witten wonnen uit bij Zuidlaren met 1-3. Wouter van der Graaf zorgde voor de 0-1, Zuidlaren kwam voor rust op gelijke hoogte maar in het laatste kwart van de wedstrijd bezorgden Tim van Dorp en Camiel Buursma Helpman de zege.

BE QUICK 1887-GROEN GEEL 2-1 (2-1)

Op de website van Groen Geel kun je lezen ‘waarom Groen Geel kampioen wordt’. Vanmiddag was op de Esserberg op bezoek bij Be Quick 1887 vooral te zien waarom Groen Geel weer geen kampioen wordt. Het spel speelde zich voor rust grotendeels af op de helft van Groen Geel, de zelfverklaarde kampioenskandidaat grossierde in balletjes breed en terug op eigen helft in een vrij traag tempo. Zodra de bal naar voren gespeeld werd leverde dat balbezit voor Be Quick 1887 op.

Dat haalde lange tijd weinig voordeel uit hun veldoverwicht ondanks dat ze de veel betere ploeg waren. Edoch, na 27 minuten nam Be Quick dan toch de leiding, randje buitenspel maar Be Quick mocht door, 1-0. Zes minuten later stond Axel Blaauw aan het eind van een mooie Be Quick aanval en stond het 2-0. De eerste kans voor Groen Geel leverde kort voor rust zowaar de 2-1 van Koen Olde Monnikhof op. Dat inspireerde en leverde een betere Groen Gele tweede helft op, al was het ook vrij lastig om een nog slechtere helft af te leveren. In de beginfase van de tweede helft stichtte Groen Geel veel gevaar uit een vijftal hoekschoppen op rij, maar een goal leverde dat niet op.

Dat gold ook voor de rest van de tweede helft waardoor de 2-1 ruststand ook de eindstand werd. Be Quick 1887 staat tweede op twee punten van Helpman, Groen Geel staat elfde met 4 uit 4.

In dezelfde derde klasse C eindigde de derby Mamio-Lycurgus in 1-1, The Knickerbockers won met 2-1 van WVV en hekkensluiter HFC’15 won uit bij nummer drie Onstwedder Boys met 1-2 en kwam daarmee van de nul af. The Knickerbockers staat vierde, Lycurgus zesde en Mamio twaalfde.

Volgend weekend geen competitievoetbal maar districtsbeker voetbal. Groen Geel speelt al op donderdag en treft op Corpus den Hoorn eerste klasser Winsum. Op zaterdag onder andere The Knickerbockers (3C) – PKC’83, Oranje Nassau-Loppersum en Grijpskerk-GRC.