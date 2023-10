College vertrouwt op overleg met Tynaarlo over Ter Borch en Holland Casino buiten de rechtszaal

De plek waar de nieuwe vestiging van Holland Casino moet gaan komen in Eelderwolde - Foto via Holland Casino

“We spreken de hoop uit dat wij, als overheden onderling, over dit onderwerp niet bij de rechter, of anderszins publiekelijk, tegenover elkaar komen te staan.” Met deze woorden laat het gemeentebestuur van Groningen weten hoop te houden op een goede samenwerking rond bedrijventerrein Ter Borch na het vertrek van Holland Casino naar buurgemeente Tynaarlo. Maar uit de gang van zaken rond de ’transfer’ lijkt daar weinig hoop op te zijn.

Het gemeentebestuur antwoordde woensdag uitgebreid op vragen van zes raadsfracties over het ‘debacle’ rond het vertrek van Holland Casino uit onze gemeente. Hoewel veel details rond de gang van zaken bij de planning van een nieuw casino vertrouwelijk blijven (alleen raadsleden mogen bepaalde stukken inzien), blijkt uit het antwoord richting de raad dat de omgang van de gemeente met buur Tynaarlo rond het casino stroef verliep.

Hield Tynaarlo Groningen in het duister?

“We hebben op 6 maart 2023 van Holland Casino begrepen dat Holland Casino de mogelijkheden in Tynaarlo verkent. We hebben dit niet van de gemeente Tynaarlo gehoord, ondanks een afspraak dat we elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Op verzoek van ons college heeft vervolgens op 31 maart een fysiek overleg plaatsgevonden tussen wethouder Tynaarlo en wethouder van Niejenhuis hierover. De afspraak om elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen is in dit overleg herbevestigd.”, schrijft het college.

“Op 13 april kregen we via Holland Casino te horen dat zij met Tynaarlo een alternatieve locatie aan het uitwerken waren. Wethouder van Niejenhuis heeft toen andermaal contact gezocht met de wethouder uit Tynaarlo, die daarop reageerde met de mededeling dat Holland Casino interesse had, maar dat er niets speelde op dat moment.”

Daarna bleef het opnieuw stil vanuit Tynaarlo rond Holland Casino, vervolgt het college: “Op 15 mei zijn we geïnformeerd door Holland Casino dat ze verder gingen met de locatie in Tynaarlo. Wederom heeft wethouder Van Niejenhuis contact gezocht met de wethouder in Tynaarlo, die aangaf dat er geen ontwikkelingen waren. Op 7 juni hebben wij een brief aan de gemeente Tynaarlo aangekondigd, met nogmaals het verzoek om bestuurlijk contact. Daar is niet op gereageerd. In een toevallige ontmoeting tijdens een RGA-bijeenkomst heeft de wethouder Tynaarlo wethouder van Niejenhuis in een zelfverklaard bestuurlijk overleg medegedeeld dat Holland Casino voor de locatie Tynaarlo ging.”

Tien jaar terug al moeilijkheden met de buren over Ter Borch

Nadat vorige maand bekend werd dat het casino naar Ter Borch gaat verhuizen, werd al duidelijk dat het college vindt dat Tynaarlo gemaakte afspraken over het bedrijventerrein heeft geschonden. Die afspraken (inmiddels tien jaar oud) stammen volgens het gemeentebestuur uit een langdurige overeenkomst uit 2001, waarin in grote lijnen is vastgelegd hoe de partijen bij de ontwikkeling van de woonwijk Ter Borch en kantorenlocatie Kranenburg Zuid zouden samenwerken. Maar die samenwerking kwam nooit van de grond, zo stelt het college. ‘Onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en financiën’ zouden daar de reden van zijn. Uiteindelijk moest er een mediator aan te pas komen om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Deze nog steeds geheime overeenkomst werd eind 2013 aan de gemeenteraden van Groningen en Tynaarlo voorgelegd. Enkele maanden later (2014) stemde de Groninger gemeenteraad in met deze overeenkomst.

Rechtsgang voorkomen

Het Groninger college is voornemens om Tynaarlo aan deze afspraken te houden. Hoewel het gemeentebestuur nog steeds stelt dat dit mogelijk moet zijn door goed overleg, sluit het college niet uit dat de zaken anders lopen. “We spreken de hoop uit dat wij, als overheden onderling, over dit onderwerp niet bij de rechter, of anderszins publiekelijk, tegenover elkaar komen te staan. Wij zijn ervan overtuigd dat het, in goed overleg, mogelijk moet zijn om tot een geslaagde invulling van het Business Park Ter Borch te komen, mits Tynaarlo de inhoud en strekking van de gemaakte afspraken en de ruimtelijke belangen van Groningen respecteert.”