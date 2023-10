GGD Groningen vraagt extra aandacht voor schurft: ‘Tegen elkaar onder dekentje ideaal voor schurftmijt’

De kenmerkende uitslag door schurft - Foto via RIVM

Onder het motto de ‘Dááág van de Schurft’ vraagt de GGD Groningen maandag aandacht voor de besmettelijke huidaandoening, die tijdens de wintermaanden goed gedijt als mensen tegen elkaar aan kruipen.

“De dagen worden korter, we zitten weer meer binnen en kruipen ’s avonds graag tegen elkaar onder een dekentje”, aldus de GGD. “Dat zijn ideale omstandigheden voor de schurftmijt om zich te verplaatsen van de ene naar de andere persoon. Bij 15 minuten huid-op-huid contact kan dit al gebeuren.”

Schurft (ook wel bekend als scabiës) is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. De mijt graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. De meest voorkomende klacht bij schurft is jeuk.

De GGD adviseert mensen die denken dat ze klachten hebben contact op te nemen met een huisarts: “Schurft gaat niet vanzelf over. Gerichte behandeling is nodig. De huisarts stelt de diagnose en geeft een behandeladvies.” Daarnaast is het devies: was je kleren en je beddengoed: “Mensen uit de directe omgeving moeten hetzelfde doen. Alleen zo zeggen we ‘Dááág tegen schurft’!”

Mensen met vragen over schurft, bijvoorbeeld over de besmettelijkheid, behandeling of contacten met iemand met die de parasieten bij zich draagt, kunnen contact opnemen met de GGD via telefoonnummer 050 367 4000.