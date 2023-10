Gesloten asbestvleugel Nijenborgh deels heropend

Foto: Oostblokblik - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97855010

Gebouw 5331 van Nijenborgh 4 is weer gedeeltelijk heropend nadat de vleugel vorige week werd ontruimd. De ruimtes waar asbestvezels rond de radiator werden gevonden, zijn nog wel dicht. Dat meldt de Universiteitskrant.

De vleugel van het gebouw op de Zernike Campus werd vrijdag 20 oktober ontruimd nadat asbest werd gevonden op één van de doorvoerpijpen voor radiatorleidingen. Uiteindelijk werden in twaalf verschillende ruimtes asbestvezels aangetroffen nabij de radiatoren. De zogenoemde asbestzegels, die om de radiatorpijp zitten en ervoor zorgen dat een pijp brandwerend is, bleken kapot te zijn.

Weer veilig

Vorige week werd onderzocht of het asbest ook in de lucht terecht was gekomen. Volgens de Universiteitskrant is dat niet het geval. De twaalf ruimtes waar asbest is aangetroffen, blijven gesloten. Elders in het gebouw zijn de asbestzegels bij de radiatoren voorzien van een beschermende folie en waarschuwingsstickers.

Het bestuur schrijft ervan overtuigd zijn dat het gebouw weer veilig is om te gebruiken op de twaalf gesloten ruimtes na. Als mensen toch niet terug willen keren naar hun werkplek, kunnen ze hun leidinggevende en het bestuurssecretariaat informeren en zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

Onderzoek in kelder

Vrijdagmiddag was er een informatiebijeenkomst voor medewerkers die in het gebouw 5113 van Nijenborgh werken. Meerdere mensen uitten hun bezorgdheid over de mogelijke aanwezigheid van asbest in de kelder. De afdeling Vastgoed gaat dat nu onderzoeken. Volgende week zijn de resultaten daarvan bekend. Tot die tijd mag de kelder gewoon gebruikt worden.

Het faculteitsbestuur gaat voor heel Nijenborgh onderzoeken waar en hoe er asbest is toegepast. Daarnaast onderzoeken Vastgoed en FSE hoe de asbestzegels precies kapot zijn gegaan en hoe zoiets voorkomen kan worden.