Geneesmiddelentester bij UMCG ontslaat bijna een derde van personeel; vakbond: ‘QPS maakt een potje van reorganisatie’

Het Biotech Center op het terrein van het UMCG - Foto via Google Maps Streetview

De Groningse geneesmiddelentester QPS, met een vestiging bij het UMCG in Stad, heeft volgens vakbond CNV ‘kwaad bloed gezet’ bij haar werknemers door een aanstaande reorganisatie.

De vakbond noemt de reorganisatieplannen van de medicijntester, die in Groningen meer dan een derde van alle banen wil schrappen, ‘erg overhaast en onzorgvuldig’. “Er is geen sociaal plan”, vertelt CNV-onderhandelaar Sijtze de Bruine. “Werknemers hebben vorige week ontslagbrieven gekregen die van alle kanten rammelen en moeten van de directie uiterlijk vrijdag al aangeven of ze wel of niet akkoord zijn. Het slaat nergens op.”

Inmiddels komen ook de werknemers in opstand, aldus het CNV. Dat doen ze door een via een massaal ondertekende petitie de directie op te roepen om tot een sociaal plan te komen. “Dat is ook gebruikelijk bij zo’n grote reorganisatie als deze”, zegt De Bruine. “Maar er is helemaal geen sprake van een onderhandeling geweest. De directie wilde alleen in het geheim een sociaal plan afspreken. Dat hebben we afgehouden, want zo werkt dat niet.”

Aan de werknemers is, in plaats van een goede afwikkeling, volgens het CNV iets anders voorgeschoteld. De Bruine: “Aan 55 werknemers is een vaststellingsovereenkomst (vso) overhandigd, waar ze uiterlijk aanstaande vrijdag ja of nee tegen moeten zeggen. Een haastklus, puur gebaseerd op kostenreductie. De tekst rammelt aan alle kanten. We adviseren daarom iedereen om nu vooralsnog nergens mee in te stemmen.”

Oog voor emoties, teleurstelling en boosheid onder de werknemers blijkt evenmin bij de QPS-directie, besluit De Bruine: “Zo zorgvuldig als het bedrijf pretendeert te zijn met het onderzoek van geneesmiddelen, zo onzorgvuldig gaat het om met de eigen werknemers. Nota bene twee dagen na de ontslagaanzeggingen stuurt de directie vrolijk een business-update rond, waarin ze totaal voorbijgaat aan de impact van de reorganisatie op de werknemers. Sterker nog, als je die update leest gaat het best lekker met QPS. ”