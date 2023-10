Gemeentelijk verkiezingsbord in Ten Boer afgeplakt met zwarte folie: “Wij geen reclame, dan zij ook niet”

Foto: ingezonden

Het grote verkiezingsbord, dat door de gemeente in Ten Boer, is geplaatst is zaterdag afgeplakt met zwarte folie. Het gaat om een protest van ondernemers tegen de invoering van de reclamebelasting.

“Met man en macht hebben we er vanmiddag voor gezorgd dat het verkiezingsbord in het dorp op zwart is gegaan”, laten de ondernemers weten. Om het bord met folie af te plakken werd er gebruik gemaakt van een hoogwerker. “Democratie is een goed ding, maar als we het hebben over de verrommeling van de openbare ruimte, dan valt over smaak niet te twisten.” Daarnaast wordt aangegeven dat er zaterdag in de rest van de gemeente posters worden verspreid.

Reclamebelasting

Het gemeentebestuur is van plan om een reclamebelasting in te voeren. Bedrijven, verenigingen, instanties en organisaties die op welke manier dan ook reclame maken, moeten een bedrag gaan betalen. Hoe meer reclame, hoe hoger het bedrag zal zijn. Voor ondernemers die weinig reclame hebben komt er een vrijstelling. Het doel van de belasting is om de gemeente toegankelijk te houden en om verrommeling tegen te gaan. Tijdens een debat in de gemeenteraad liepen de gemoederen onlangs hoog op. Omwille van de tijd moest de discussie stil worden gelegd. Volgende week wordt er verder over het onderwerp gesproken.

Met behulp van een hoogwerker werd het verkiezingsbord voorzien van zwarte folie. Foto: ingezonden

“Ten Boer valt tussen servet en tafellaken”

“Als je minder dan twee, en over een aantal jaar, één vierkante meter reclame hebt, dan is het geen probleem. Maar wat is dat nou? Daar zit je zo op”, liet een ondernemer vorige week aan OOG Tv weten. “Je hebt het over zichtbaarheid. En je kunt Ten Boer wat dat betreft ook niet vergelijken met de stad. Als we hier niks zouden hebben, dan zouden mensen, die hier niet bekend zijn, niet in de gaten hebben dat we hier een winkelcentrum hebben. Ten Boer valt tussen het servet en tafellaken. Bedum, Winsum, Loppersum en Stad hebben allemaal winkels. Daar moeten wij mee concurreren. Dat is al heel lastig. En wat waren we blij dat nog niet zo lang geleden, er na lang aandringen, verwijzingsborden naar het Koopmansplein kwamen. En nu dit.”

“Verhoog de OZB een klein beetje”

In Ten Boer spreekt men van een oneigenlijke belasting. “Je gaat reclame belasten. Daar moet een heel ambtelijk apparaat voor opgetuigd worden. Boa’s moeten alles op gaan meten. Er zullen bezwaarschriften worden ingediend. De uitvoering gaat heel veel geld kosten. Als de verrommeling van de openbare ruimte echt zo’n probleem is, verhoog de OZB-belasting voor iedereen een klein beetje. Die maatregel is goedkoper. We hebben het over de openbare ruimte, die is van iedereen. Het is openbaar bezit. Met de verhoging van deze belasting ben je er ook, toch?”