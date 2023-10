Gemeentebestuur houdt voet bij stuk rond magneetvissen: ‘Genoeg andere manieren om je in te zetten voor een goed doel’

Magneetvisser Jan Duurt Dijkman, Foto: Wouter Holsappel

Er komt geen onderzoek naar een uitweg voor magneetvissers om alsnog oud ijzer uit de Groningse wateren te mogen halen.

De oppositiepartijen sprongen eind vorige maand, voor de tweede keer dit jaar, op de bres voor magneetvisser Jan Duurt Dijkman. De oud-Stadjer wil al jaren magneetvissen in zijn voormalige thuisstad, maar mag dat sinds 2021 niet meer. De gemeente stelde een verbod in, omdat het magneetvissen te gevaarlijk vind en omdat het teveel druk legt op schoonmakers en handhavers.

In een antwoord op vragen van D66, Student en Stad en de Stadspartij 100% voor Groningen laat het college weten magneetvissen niet bijdraagt aan het schoonhouden van de grachten, omdat werkboten van de gemeente veel meer afval van de bodem kunnen halen. Ook stelt het college dat magneetvissers slib en restafval achterlaten op de kades waar ze vissen, waardoor schoonmakers van de gemeente ook worden belast.

Dat geldt mogelijk ook voor handhavers, aldus het gemeentebestuur: “Magneetvissen kan tot onveilige situaties leiden, omdat op de bodem kabels en leidingen liggen en soms ongesprongen explosieven. Er is risico op het opvissen van explosieven, het verstoren van cultureel erfgoed, het beschadigen van bruggen en sluizen en verrommeling. Dit vergt inzet van handhaving. We hebben onze handhavers hard

nodig op andere onderwerpen en geven daar prioriteit aan.”

De drie fracties benadrukten in hun oproep dat magneetvissers zoals Dijkman regelmatig hun opbrengst gebruiken om goede doelen te steunen. Ook dit argument veegt het college van tafel: “Wij waarderen de inzet van al onze inwoners voor goede doelen, niet alleen van

magneetvissers. Er blijven gelukkig meer dan genoeg andere manieren over om je in te zetten voor een goed doel.”