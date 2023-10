Gemeente wil lessen trekken uit ‘veger-incident’ bij tegeltuintjes Adelheidstraat

Video via raadsfractie D66

De gemeente gaat nadenken over hoe groene bewonersinitiatieven duidelijker zichtbaar worden voor gemeentemedewerkers en aannemers. Volgens het college moeten er lessen worden getrokken uit het ‘maai-incident’, waarbij begin vorige maand een tegeltuintje aan de Adelheidstraat kapot werd geveegd door een aannemer op een straatveegmachine.

Begin vorige maand kwam via de raadsfractie van D66 een video naar buiten, waarop te zien was hoe een door de gemeente ingehuurde aannemer planten in groene stoeptegels wegmaait met een straatveger. Deze zaten net in de tegels en waren zelf betaald door de gemeente. De weggemaaide plantjes aan de Adelheidstraat zijn de week na het incident vervangen door nieuwe exemplaren, na excuses van de gemeente aan de buurtbewoners die de groene stoeptegels onderhouden.

Het gemeentebestuur laat woensdag weten dat incidenten zoals aan de Adelheidstraat vaker zijn voorgekomen, maar dat het op de totale schaal van beheer door de gemeente slechts een gering aantal incidenten betreft. “We beheren en onderhouden in totaal 1453 hectare aan groen en 1051 hectare aan verharding als gemeente. Het onopzettelijk weggehaalde groen gaat vaak maar om een aantal vierkante meters. Niettemin springen deze enkele meters extra in het oog als het bewonersinitiatieven betreft.”

Toch maakt het incident, wat op video werd vastgelegd, dat de gemeente gaat proberen hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. “We kijken naar welke lessen we uit dit incident kunnen trekken. Aannemers worden extra geïnformeerd en geïnstrueerd over de diverse

groene initiatieven, zodat incidenten zoals bij de Adelheidstraat worden voorkomen. (..) We gaan onderzoeken op welke manier de plek in de Adelheidstraat beter zichtbaar kan worden gemaakt, in samenspraak met de betrokken buurtbewoners. Daarbij gaan we ook nadenken over het beter zichtbaar maken van andere (soortgelijke) groene initiatieven in de gemeente.”

Het college geeft daarbij wel een winstwaarschuwing: “We moeten ons realiseren dat het mensenwerk blijft, waardoor incidenteel fouten gemaakt worden. Uiteraard zullen we alles doen om dit te voorkomen.”