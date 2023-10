Gemeente wil dat inwoners meer auto’s gaan delen en komt met gratis hulp voor inwoners

Foto: Stux via Pixabay

Als het aan de gemeente Groningen ligt, gaan buurtgenoten vaker een auto delen. Daarom betaalt de gemeente vanaf nu voor begeleiding als inwoners het gebruik van een deelauto willen proberen.

Samen met inwoners bepaalt een begeleider van DEEL, een bedrijf wat buurtgroepen rond het delen van auto’s coördineert, het aantal benodigde auto’s voor groepen Groningers. De deelauto’s komen vervolgens in het beheer van de inwoners zelf. Als het de inwoners na een half jaar nog steeds bevalt, dan kan de eigen auto zelfs de deur uit.

Duurzaam Groningen, het duurzaamheidsplatform van de gemeente, wil de komende tijd zoveel mogelijk buurten gratis begeleiden naar deelauto’s. “We zijn blij dat we dit kunnen aanbieden”, aldus vervoerswethouder Philip Broeksma. “Gemiddeld staat een auto zo’n 95 procent van de tijd stil. Dat is zonde van de parkeerruimte. Ook kunnen we op deze manier elektrisch rijden voor inwoners mogelijk maken.”

Meer informatie is te vinden op de website van Duurzaam Groningen.