Gemeente wil af van te grote geparkeerde campers; na 1 januari geen parkeervergunning meer

Foto via Pexels.com

Het gemeentebestuur wil af van grote geparkeerde campers in de gemeente. Niet alleen alleen op P+R-terreinen, maar ook op parkeerplaatsen langs openbare parkeerplekken in de openbare ruimte langs straten. Eigenaren van de grote campers moeten daardoor, voor het einde van dit jaar, op zoek naar een andere parkeerplek.

Tijdens de raadsvergadering van woensdag stond onder meer een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen op de agenda. Die werd met grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

In een aanvulling op dit voorstel maakte het college bekend dat het ook af wil van grote geparkeerde campers op openbare parkeerplekken. Niet alleen op P+R terreinen, maar ook op parkeerplaatsen in de openbare ruimte op straat. “Hierover ontvangen wij regelmatig klachten”, schrijven wethouder Philip Broeksma en burgemeester Koen Schuiling aan de gemeenteraad. “Om deze reden heeft het college onlangs besloten campers groter dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog geen nieuwe parkeervergunning meer te verlenen.”

Dat betekent in de praktijk dat alleen kleine campers nog in aanmerking komen voor een parkeervergunning. De andere campers moeten voor het eind van dit jaar op zoek naar een andere plek. Zij krijgen geen nieuwe parkeervergunning meer van de gemeente.

Maar omdat een geschikte stalling vinden voor een grote camper niet makkelijk is, krijgen de eigenaren enig respijt. Ze mogen hun gemotoriseerde caravan nog een tijdje parkeren op de P+R’s bij Kardinge, Haren en Reitdiep. Daar wordt, ondanks het aangenomen verbod op grote voertuigen, tot 1 september volgend jaar niet gehandhaafd tegen de campers. Daarna is ook deze uitwijkmogelijkheid verdwenen en moeten de grote campers in een stalling staan of op een andere ‘structurele parkeerplek’.